Gesperrte Betten, nicht besetzte Kassenstellen und ein Warnstreik in Wien: Der Personalmangel im Gesundheitsbereich – ob bei Medizinern oder in der Pflege – manifestiert sich mannigfaltig. Unterschiedliche Rezepte, wie man wieder mehr Mediziner gewinnen könnte, legte man am Dienstag in Sankt Pölten, Wien und Graz vor.