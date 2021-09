Demnach strebt die Regierungsspitze die Umsetzung eines 5-Punkte-Plans an, mit dem ein neuerlicher Lockdown im Herbst verhindert werden soll: Künftig soll „die Bettenbelegung an den Intensivstationen als maßgeblicher Leitindikator zur Lageeinschätzung und mögliche Maßnahmen dienen“ und nicht mehr die 7-Tages-Inzidenz, heißt es in dem Papier. Demnach soll das Inkrafttreten eines stufenweisen Maßnahmenplans mit dem Erreichen einer gewissen Bettenbelegung verknüpft werden.