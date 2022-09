5 ½ Jahre Landeshauptmann: Stelzers Auftritt im Musiktheater

Es war im April 2018, als Thomas Stelzer und die Landes-VP zum ersten Mal zur großen „Land der Möglichkeiten“-Veranstaltung ins Linzer Musiktheater luden. Illustre Gäste, eine bunte Reihe von Referenten und eine Rede Stelzers sollten sein erstes Jahr als Landeshauptmann markieren.

Dem Veranstaltungsformat blieb man auch 2019 treu - dann kamen Corona und der pandemiebedingte Wechsel zu einer Onlineveranstaltung.

Heute greift Stelzers das Format wieder auf. Zum fünfeinhalbjährigen Amtsjubiläum quasi. Dass es diesmal ein Herbst- statt Frühjahrstermin ist, hänge damit zusammen, dass heuer Ende März/Anfang April schon mit dem VP-Landesparteitag blockiert gewesen sei, heißt es in der Landes-VP.

Als Referenten geladen sind Ilaria Hoppe (die Kunstprofessorin der Katholischen Privatuniversität Linz wird darüber sprechen, wie Kunst die Kreativität in der Arbeitswelt beflügeln kann), Martin Kern (Direktor am European Institute of Innovation & Technology in Budapest), Claudia Kessler (deutsche Luft- und Raumfahrttechnikerin, die als erste deutsche Astronautin ins All will) und Raimund Kleiser. Kleiser, Medizinphysiker am Linzer Kepler-Klinikum, wird live auf der Bühne die Entstehung von Wissen und Gefühlen in einem menschlichen Hirn auf einem Bildschirm ersichtlich machen. „Ich verfolge mit Ihnen den Weg der Gedanken durch die Weiten des menschlichen Gehirns“, sagt er.

Stelzer will in seiner Rede darlegen, was aus seiner Sicht notwendig ist, um Oberösterreich auch in Zeiten der Krise zu einem Land der Möglichkeiten zu entwickeln.