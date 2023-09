4.000 Besucher sahen bisher "Kurz - Der Film"

Am Samstag hatte die Dokumentation demnach mit 1.656 Besuchern den stärksten Tag. Die Produzenten und der Verleih zeigten sich "sehr zufrieden".

"In Bezug auf österreichische Kinodokumentarfilme stellt dieser Start ein gutes Ergebnis dar und spiegelt das hohe Interesse des Publikums an dieser politischen Thematik wider", hieß es in einer Aussendung. Weitere österreichische Kinos würden den Film nun in ihren Spielplan aufnehmen wollen, es gebe es auch bereits Anfragen aus Deutschland und Südtirol.

Am 21. September läuft in den Kinos "Projekt Ballhausplatz" an, eine Dokumentation über Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) von Kurt Langbein. Überraschend wurde Anfang September der Start einer zweiten Kurz-Doku angekündigt: In "Kurz - Der Film" nützt der demnächst vor Gericht stehende Altkanzler ausgiebig die Gelegenheit, seine eigene Sicht von Aufstieg und Fall zum Besten zu geben. Auch Adoranten und Wegbegleiter kommen zu Wort, Kritiker nur am Rande - ganz im Gegensatz zum Konkurrenzprodukt.

