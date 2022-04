400 Euro pro Monat: Altenpflege-Schüler sollen Prämie erhalten

LINZ. Es ist die erste Maßnahme der Mitte Februar gestarteten "Fachkräftestrategie Pflege": die Ausbildungsprämie. Um den steigenden Bedarf an Pflegekräften zu decken, braucht Oberösterreich bis zum Jahr 2030 rund 2000 zusätzliche Pflegekräfte (1500 Vollzeiteinheiten). 1500 werden in der Altenpflege aktuell ausgebildet. Das Interesse am Beruf ist groß, doch meist scheitert es am Finanziellen.

Im Sozialressort des Landes wird daher eine finanzielle Unterstützung vorbereitet. Sie soll spätestens ab dem kommenden Jahr in Anspruch genommen werden können. Mit der Prämie wolle man nicht nur Interessierte von einem Altenpflegeberuf überzeugen, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), sondern sie auch "im Pflegeberuf halten". Mit der Förderung wolle man auch Umsteiger von einem neuen Berufsweg im Gesundheitssystem überzeugen.

Etwa 400 Euro pro Monat soll die Prämie betragen, sie schließt andere Stipendien nicht aus und kann zusammen mit schon bestehenden Ausbildungsförderungen bezogen werden. Während der Ausbildung erhalten Altenpflegeschüler damit rund 1400 Euro monatlich, durchschnittliches Arbeitslosengeld von rund 1000 Euro plus 400 Euro Unterstützung. Das Geld soll "auch eine Anerkennung für alle sein, die sich für den wichtigen Beruf der Pflege und Betreuung entscheiden", hieß es gestern.

Verpflichtung zur Pflege

Die Prämie wird während der gesamten Ausbildung ausbezahlt, so erhalten etwa Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger die Zusatzzahlung für drei Jahre hindurch. Im Gegenzug sollen sich die Bezieher verpflichten, mindestens drei Jahre lang im Pflegeberuf zu arbeiten.

"Wir investieren viel Geld in die Pflegeausbildung. Aber entscheidend ist, dass Pflegekräfte nicht nur in Oberösterreich ausgebildet werden, sondern auch in Oberösterreich arbeiten", sagt Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP). Im Rahmen der "Fachkräftestrategie Pflege" startet im Mai auch eine Expertenkonferenz, sie soll im August mit konkreten Maßnahmen enden. (mis)