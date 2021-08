40 Jahre Anschlag auf Synagoge: "Hab mich totgestellt"

Zwei palästinensische Terroristen töteten zwei Menschen, 21 wurden teils schwer verletzt. Zeitzeugen kämpfen bis heute mit den Spätfolgen, wie sie bei einer Gedenkveranstaltung am Sonntag schilderten. Juwal Grauss war elf Jahre alt, als er von den Terroristen angeschossen wurde. "Ich hab mich totgestellt." Er habe viele Jahre gelitten, doch so schmerzhaft die Wunden gewesen seien, "das Attentat macht mich zu einem starken, selbstbewussten, zionistischen Juden in Österreich".

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), betonte die Bedeutung der Sicherheit (Kosten von vier Millionen Euro jährlich) für das jüdische Leben in Österreich: "Letztlich macht dieses hohe Schutzniveau vielfältiges und selbstbewusstes jüdisches Leben, wie wir es kennen, erst möglich." Leider habe er das Gefühl, dass der Israel-bezogene Antisemitismus zu oft verharmlost werde.

Man sei als gesamte Gesellschaft dringend gefordert, gegen jede Form des Antisemitismus entschieden aufzutreten, sagte Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (VP). Als aktuelles Beispiel verwies sie etwa auf Corona-Leugner, die mit Judensternen auftreten.