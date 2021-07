3G und 2G: Nachtgastronomen erwägen Klage wegen Ungleichbehandlung

Diese Klarstellung hat das Gesundheitsministerium am Mittwoch getroffen – und damit den Ärger der Nachtgastronomie-Branche auf sich gezogen. Die nun „rechtliche Schritte“ erwägt, wie der Sprecher des Verbands österreichischer Nachtgastronomen, Stefan Ratzenberger, im OÖNachrichten-Gespräch ankündigt. Es sei „absolut unverständlich“, dass hier nicht die gleichen Regeln gelten, sagt Ratzenberger. Zwar habe man „volles Verständnis“, dass man keine vierte Welle riskieren dürfe, aber eine derartige Ungleichbehandlung sei nicht nachvollziehbar.

Ratzenberger kündigt an, kommenden Samstag über ein rechtliches Vorgehen - möglich wäre ein Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof oder Klage bei einem Oberlandesgericht, wie er erklärt – entscheiden zu wollen. Abhängig machen will die Nachtgastro-Branche die Entscheidung auch von einer Großveranstaltung in Oberösterreich: Das Hollerbergfest in Auberg beginnt am Freitag unter 3 G-Regeln. „Wir werden das genau beobachten, wenn da tausende Menschen zusammenkommen“, sagt Ratzenberger, der auch andere Zeltfeste beobachten will.

Mehr dazu und zu den ab morgen geltenden Regelungen morgen auf nachrichten.at und in der Printausgabe der OÖNachrichten.