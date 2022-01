3G statt 2G: Gemischte Reaktionen auf überraschende Lockerungen

Die Reaktionen auf die am Samstag angekündigten Lockerungsschritte sind gespalten und verlaufen durchaus entlang geografischen und parteipolitischen Linien. Im Westen herrscht Zufriedenheit. "Es geht in die richtige Richtung", sagte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Sein Tiroler Amtskollege Günther Platter (VP) pflichtete bei und verwies auf die Krankenhausbelegung mit Covid-Patienten: "Das muss der Gradmesser sein." Nicht schnell genug gehen die Öffnungsschritte dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP), er hätte sich eine Rückkehr zur 3G-Regel im Handel "schon früher gewünscht".

Zufrieden zeigt sich auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP): "Der Stufenplan ist vernünftig und findet eine gute Balance aus Lockerungen und Vorsicht."

Seine Parteikollegin, Gesundheitsreferentin Christine Haberlander, reagierte etwas zurückhaltender. Noch am Samstag hatte sie im OÖN-Interview ausgeschlossen, dass es zu baldigen Lockerungen kommt. In die Pläne der Regierung waren die Gesundheitsreferenten nicht eingebunden. Es sei grundsätzlich gut, dass es einen Plan gebe und dieser stufenweise erfolge, es sei aber weiterhin notwendig, die Situation genau zu beobachten: "Wir sollten vorsichtig bleiben."

Damit ist sie eher auf einer Linie mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP), der es "ein bissl sehr mutig" nannte, sich schon jetzt mit Zeitpunkten Mitte Februar festzulegen. Von den Verkündigungen der Regierung sei er "überrascht gewesen". Ob Wien – wie bisher – einen etwas strengeren Kurs verfolgt oder die Lockerungen zeitgleich mitträgt, werde diese Woche beraten.

Deutliche Worte fand der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP): "Es ist nicht verständlich, warum am Höhepunkt der Omikron-Welle die Aufhebung der 2G-Regelung angekündigt wird, die dann aber erst in Wochen fällt." Die SP-Landeshauptleute seien zudem nicht informiert worden, kritisierte er.

Dass die Regierung Lockerungen verkündete, war nicht nur für einige Landespolitiker überraschend. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte noch wenige Tage zuvor betont, man werde Maßnahmen erst zurücknehmen, wenn die Zahlen sinken. Auch die Corona-Kommission hatte am Donnerstag bei einer Sitzung explizit empfohlen, die Maßnahmen beizubehalten.

"Keine Überlastung"

Bei dem Medientermin am Samstag gaben sich die Regierungsvertreter überaus optimistisch. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) erklärte, die Zahlen in den Spitälern seien stabil auf einem berechenbaren Niveau. "Mit Omikron droht keine Überlastung der Intensivstationen", so Mückstein. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP) will auf absehbare Zeit auch Nachtgastronomie und Großveranstaltungen eine Perspektive geben können.

Eine komplette Öffnung forderte hingegen FP-Obmann Herbert Kickl, es sei eine "Bankrotterklärung der Regierung" noch länger zu warten.

Auch die Neos hätten sich eine sofortige Abschaffung von 2G im Handel und der Sperrstunde gewünscht. (eiba)