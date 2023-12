39 Prozent sehen Übermaß an „politischer Korrektheit

61 Prozent der Bevölkerung sind gegen Gendern, also die Verwendung von Genderstern, -doppelpunkt oder Ähnlichem, in der öffentlichen Verwaltung. Das geht aus einer Umfrage des Gallup-Instituts hervor. 39 Prozent geht die „politische Korrektheit“ grundsätzlich zu weit, 23 Prozent empfinden sie als angemessen, 26 Prozent wünschen sich mehr (Details siehe Grafik).

Unterschiede zeigen sich in Abhängigkeit von Alter und politischer Orientierung. Während über 30-Jährige zu 42 Prozent der Ansicht sind, dass die politische Korrektheit zu weit geht, beträgt dieser Anteil bei Menschen bis 30 Jahre 29 Prozent. Anhänger von Grünen und SPÖ empfinden am ehesten einen Mangel, jene der FPÖ am stärksten ein Übermaß an Political Correctness.

„Selbstzensur im Privaten“

27 Prozent gaben an, in den letzten zwölf Monaten in privaten Gesprächen zumindest einmal ihre Meinung zu gewissen Themen aus Angst vor Verurteilung nicht genannt zu haben. „Wenn mehr als ein Viertel der Bevölkerung von Selbstzensur im Privaten berichtet und knapp 40 Prozent ein Übermaß an Political Correctness wahrnehmen, sollte ernsthaft über das gesellschaftliche Klima nachgedacht werden“, sagt Andrea Fronaschütz, die Leiterin des Gallup-Instituts in Österreich. „Diese Zahlen zeigen auf, dass es an Diskussionskultur mangelt.“

Die Mehrheit der Befragten hält Identitätsthemen in der Politik für überrepräsentiert. So meinen 59 Prozent, dass diese sich zu viel mit Gendersprache beschäftigt, 43 Prozent sehen zu großen Fokus auf die Rechte der LGBTQIA-Community. Nachholbedarf attestieren die Befragten der Politik in Sachen soziale Gerechtigkeit. So sind 67 Prozent der Auffassung, dass sich die Politik diesem Thema wenig widmet.

