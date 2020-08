347 neue Corona-Fälle: Anstieg der Infektionszahlen wie zuletzt im April

Nicht nur Österreich verschärft wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen die Einreisebestimmungen, so tritt mit Montag hierzulande die Reisewarnung für die spanischen Balearen in Kraft. Auch Deutschland hat nun Teile Kroatiens als Corona-Krisengebiete eingestuft.

Auch Österreicher sind von neuen Einreisebeschränkungen anderer Staaten betroffen. Norwegen verfügte eine zehntägige verpflichtende Quarantäne für alle Personen, die aus Österreich einreisen. Gelten wird sie ab Samstag, 0 Uhr. Begründet wird dies damit, dass Reisende in Quarantäne müssen, wenn sie aus Ländern mit mehr als 20 bestätigten Covid-19-Infektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen kommen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Kroatien Rückkehrer: Tests bis Freitag Kroatien-Urlauber, die vorige Woche, also noch vor Verhängen der Reisewarnung, nach Österreich zurückgekehrt sind, können sich noch bis morgen, Freitag, gratis auf Corona testen lassen.

2609 Infizierte

Die Zahl der österreichweit registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag bei 347 innerhalb der vergangenen 24 Stunden, wie das Innenministerium am Donnerstag berichtete. In Wien wurden mit 187 mehr als die Hälfte der neuen Fälle vermeldet. Ein spürbarer Anstieg: eine ähnlich hohe Zahl an Neuinfektionen wurde zuletzt am 10. April verzeichnet. Bundesweit wurden mit gestern, 15 Uhr, 2609 aktiv Infizierte gezählt, 136 Personen galten zusätzlich als genesen.

Insgesamt seien in den vergangenen 24 Stunden in Österreich mehr als 13.000 Personen getestet worden, sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Erfreulicherweise gebe es derzeit "keine Großcluster" wie in St. Wolfgang. Bei Kroatien-Heimkehrern seien österreichweit im Rahmen des Screenings schon etwa 11.000 Tests gemacht worden, etwa die Hälfte davon sei ausgewertet, bisher waren 175 positiv.

Spekulationen um eine bundesweite Ausweitung der Maskenpflicht wies der Gesundheitsminister vorerst zurück: Man beobachte die Situation laufend, und wenn es nötig sei, werde man auch zusätzliche Maßnahmen setzen, aber derzeit sei "keine Beschlusslage in Aussicht". In Oberösterreich werde die strengere Maskenpflicht weiter belassen, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Man warte nun den Testbetrieb der "Corona-Ampel" ab: Spätestens wenn diese bundesweit funktioniere, sei dies auch für Oberösterreich der Zeitpunkt, seine Regelungen zu überdenken.

An den Grenzen werden die Kontrollen verschärft. Nachdem der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (VP) bereits 120 zusätzliche Bundesheer-Soldaten "zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden" angefordert hatte, werden demnächst auch 40 Soldaten und zusätzliche 60 Polizisten an die steirisch-slowenische Grenze beordert.

Gestern besuchte Anschober gemeinsam mit Landeshauptmann Stelzer das Drive-in-Testzentrum in der Straßenmeisterei Ansfelden. Mehr als 10.400 Corona-Tests wurden bisher in Ansfelden durchgeführt.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.