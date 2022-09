32.000 bei Demos des ÖGB gegen die Teuerung

Die größte Demo fand in Wien statt, laut ÖGB mit 20.000 Teilnehmern. In Linz, bei der zweitgrößten Veranstaltung, waren es 3700. ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian forderte in seiner Rede von der Regierung ein Wärmepaket für den Winter, inklusive einer Deckelung des Gaspreises. Außerdem gab er die Stoßrichtung für die Kollektivvertragsverhandlungen vor: "Kein Abschluss unter der rollierenden Inflation", so Katzian.

In Linz forderte Oberösterreichs ÖGB-Landeschef und AK-Präsident Andreas Stangl die Politik zum Handeln auf: "Die Bundes- und die Landesregierung müssen endlich begreifen, dass die Teuerung mit einer Kraft über uns hinwegbraust, die nicht nur die Armutsgefährdeten, sondern mittlerweile den gesamten Mittelstand bedroht."

