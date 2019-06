250 Millionen Euro für Ganztagsbetreuung

Mit dem Platzen der Koalition sind viele Projekte im Planungsstadium erstarrt. Das betrifft nicht nur große Werke wie die Steuerreform, sondern auch Alltäglicheres wie die Finanzierung der Nachmittagsbetreuung von sechs- bis 14-jährigen Schülern.

Dafür seien mit der ehemaligen Regierung 250 Millionen Euro vom Bund für die Jahre 2020 bis 2022 ausverhandelt gewesen, mahnte der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Peter Kaiser (SP), am Sonntag ein. Weil der Punkt nicht auf der Agenda der Übergangsregierung von Brigitte Bierlein steht, befürchtete Kaiser Mehrkosten für Länder, Eltern und Schulhalter.

Um das zu verhindern, kündigten die Bildungssprecher der geplatzten Koalition, Rudolf Taschner (VP) und Wendelin Mölzer (FP), an, die notwendige Novelle zum Bildungsinvestitionsgesetz am Mittwoch per Initiativantrag im Nationalrat anstoßen zu wollen. Man stehe "zu den wichtigen gemeinsamen Projekten", erklärten Taschner und Mölzer. Endgültig beschlossen werde die Anpassung in der ersten Juli-Woche.

Im Büro von Bundeskanzlerin Bierlein wurde die Initiative positiv aufgenommen: "Politische Entscheidungen von dieser Relevanz werden zu Recht im Parlament erörtert und getroffen", hieß es in einer knappen Stellungnahme.