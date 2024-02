U-Ausschuss: ÖVP schießt sich auf Zadic ein

Auslöser für die Kritik ist, dass Zadic dem Wunsch der ÖVP nach Aktenlieferung zur steirischen FPÖ-Finanzaffäre nicht nachgekommen ist.

„Die Justizministerin darf sich von FPÖ-Chef Kickl nicht einspannen lassen, den parteiinternen Finanz-Skandal rund um Mario Kunasek mit persönlicher Bereicherung unter den Teppich zu kehren“, so Andreas Hanger, Fraktionsführer der Volkspartei im Untersuchungsausschuss. Schließlich gehe es um mehrere Millionen Euro Schaden durch „systematischen Fördergeldmissbrauch, dubiose Vereinskonstruktion und die Verschiebung von Geldströmen in private Taschen“. Zadic sei gefordert, „ein Machtwort zu sprechen und dem Parlament die notwendigen Akten zur Verfügung zu stellen“, sagt Hanger.

Nicht Untersuchungsgegenstand

Die entsprechenden Akten würden „ausschließlich Handlungen von Landes- und Gemeindeorganen“ zum Gegenstand haben, so die Rechtfertigung aus dem Justizministerium in einem Schreiben an den Vorsitzenden des U-Ausschusses, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP). Der Untersuchungsgegenstand des von der ÖVP beantragten U-Ausschusses sei jedoch explizit auf Personengruppen beschränkt, die der Bundesvollziehung zuzurechnen sind.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper