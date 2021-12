18 neue Hubschrauber: Leonardo ersetzen 56 Jahre alte Alouette

Es war ein erhebendes Gefühl – im wahrsten Sinne des Wortes. Am Donnerstagnachmittag konnte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) erstmals an Bord eines Leonardo-AW-169M-Mehrzweckhubschraubers in Rom abheben. Kurz zuvor hatte sie mit ihrem italienischen Amtskollegen den Beschaffungsvertrag "Government-to-Government" unterzeichnet.