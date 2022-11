150 Millionen Euro besänftigen die Unis nicht

Es ist der finale Akt der Budgeterstellung im Parlament: Rund einen Monat nach der Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner (VP), in der er den Staatshaushalt und die Verteilung der Bundesmittel auf die Ressorts vorgestellt hat, findet diese Woche die Generaldebatte statt.

Bildungsminister Martin Polaschek (VP) hat für sein Ressort gestern noch einen Abänderungsantrag angekündigt: Die Universitäten bekommen 2023 noch einmal 150 Millionen Euro zusätzlich. Polaschek hat dafür keine Aufstockung bei Brunner ausverhandelt, er löst Rücklagen aus seinem Budget auf. Damit sollten die Hochschulen nun nächstes Jahr "gut auskommen", sah Polaschek die anhaltenden universitären Forderungen nach mehr Geld erfüllt. Die Unis hatten bis 2024 aufgrund steigender Energie- und Personalkosten freilich einen Budgetbedarf von weiteren 1,2 Milliarden Euro angemeldet. Dies sehe er "in diesem Ausmaß noch nicht belegt", sagte Polaschek dazu.

Die Präsidentin der Universitätenkonferenz, Sabine Seidler, blieb aber dabei: Der auf Basis von Prognosedaten im September errechnete Fehlbetrag der Unis für 2023 liege bei 560 Millionen Euro. Mit der nunmehrigen Aufstockung hat Polaschek 400 Millionen gewährt, das sei "ein Schritt in die richtige Richtung", die Lücke von 160 Millionen könne man aber ohne Personalabbau nicht schließen, so Seidler. Temporäre Schließungen, wie sie ihre TU in Wien bereits angekündigt hat, und Jobabbau könnten die Folge sein.

Die steirischen Universitäten hatten für gestern auch zu Protesten aufgerufen, 3000 Teilnehmer gingen in Graz auf die Straße.

Protest und Kritik musste sich die türkis-grüne Regierung auch in der gestrigen Plenardebatte anhören. "Planlos, hilflos und auch sinnlos" nannte SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Budgetplanung, sie vermisste einen "gemeinsamen Plan für die Zukunft unseres Landes". Als "planlos, hilflos und völlig faktenbefreit" wies VP-Klubchef August Wöginger die rote Kritik zurück. Doch auch FP-Chef Herbert Kickl forderte wie seine SP-Kollegin Neuwahlen.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ging von der Neuwahlforderung ab, kritisierte aber, "dass Sie einfach die Unzufriedenheit der Menschen mit Geld bewerfen".