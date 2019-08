13 Parteien treten am 29. September bei der Wahl an

Damit kandidieren bei der Nationalratswahl acht Parteien bundesweit.

Fünf weitere Parteien konnten in einzelnen Bundesländern genug Unterschriften sammeln – die "Sozialistische LinksPartei" in Oberösterreich, die "Allianz der Patrioten/BZÖ" in Kärnten, die "Christliche Partei Österreichs" im Burgenland, die "Bierpartei Österreich" in Wien sowie "Jede Stimme GILT" in Tirol und Vorarlberg. Keinen gültigen Wahlvorschlag dürfte die EU-Gegner-Plattform "ÖXIT" eingebracht haben. Die Landeswahlbehörden werden noch einmal genau prüfen.

Weniger Wahlberechtigte

Die seit 1945 – bisher mit nur zwei Ausnahmen – stetig wachsende Zahl der Wahlberechtigten ist heuer erstmals seit 1995 leicht geschrumpft. 2017 waren 6,4 Millionen Österreicher stimmberechtigt. Heuer sind es um 6792 bzw. 0,11 Prozent weniger.

Die meisten Stimmen sind erneut in Niederösterreich zu holen, das mit 1,3 Millionen Wahlberechtigten deutlich vor Wien (1,15 Millionen) liegt. Knapp dahinter folgt Oberösterreich, wo es fast unverändert gegenüber 2017 rund 1,1 Millionen Wahlberechtigte gibt.

Ein Pro & Contra über die Hürden für den Einzug in den Nationalrat lesen Sie hier

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wahlkampf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.