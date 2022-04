10.635 Neuinfektionen: Corona-Welle flacht ab

Erstmals seit elf Wochen gibt es weniger als 200.000 bestätige aktiv Infizierte, die Anzahl der Intensivpatienten sank auf unter 200.

In Oberösterreich gab es 1648 Neuinfektionen und 23.566 aktiv nachweisbare Fälle. Insgesamt 292 Betroffene mussten im Krankenhaus versorgt werden, davon 14 auf der Intensivstation.

Hoch bleibt die Zahl jener Personen, die an oder mit Covid starben: Am Sonntag bundesweit wurden 18 Todesfälle gemeldet. Insgesamt hat die Pandemie seit ihrem Ausbruch 16.226 Tote in Österreich gefordert.

Niedrigste Impfrate

Gegen einen schweren Verlauf hilft die Corona-Schutzimpfung. Bundesweit verfügen 68,8 Prozent der Bevölkerung über einen gültigen Impfschutz. Am höchsten ist die Rate im Burgenland (75,1), am niedrigsten in Oberösterreich (64,5).

