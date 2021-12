1000 Corona-Tote in zweieinhalb Wochen

Der Lockdown kann ab Sonntag beendet werden. Oberösterreich sperrt am 17. Dezember auf. Laut Bund wird für Patienten in Spitälern auch wieder ein Besuch pro Tag möglich, im Land bleibt es noch bis 16. bei einem pro Woche. Die Regeln für Weihnachts-Familientreffen sind laut Gesundheitsministerium noch offen, die Verordnung gilt immer für zehn Tage. Bis 21. Dezember ist es so: Ungeimpfte dürfen nur enge Angehörige besuchen. Ansonsten gilt 2G: bei vier Erwachsenen und sechs Kindern ohne Einschränkungen, darüber hinaus bis 25 Personen mit Registrierungspflicht und bei Partys FFP2-Maskenpflicht. Kontrolliert wird im Privaten grundsätzlich nicht.

Von 13. bis 19. Dezember gibt es in Oberösterreich eine Impfwoche mit 130 zusätzlichen anmeldefreien Aktionen in 100 Gemeinden. (az)

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen