100 zusätzliche Kassenstellen? Ärzte skeptisch

Die Regierung hatte bekanntlich im Vorjahr die Besetzung von 100 Kassenstellen versprochen und dabei pro Arzt einen Starterbonus von 100.000 Euro zugesagt. Für diese erste Tranche der Stellen hat man bereits Bewerber gefunden. Ob es für die nun angekündigten weiteren 100 Kassenposten abermals 100.000 Euro Starterbonus geben wird, ließ man in der Regierung gestern noch offen.

Die Österreichische Ärztekammer forderte am Mittwoch bereits ein, in den Prozess eingebunden zu werden. "Allein die Ansage, dass man die Stellen schafft, bringt ja in keiner Weise eine Verbesserung in der Versorgung", sagte Edgar Wutscher von der Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte. Es gebe bereits jetzt 400 offene Stellen, die großteils ausgeschrieben seien. "Es kann nicht die Lösung sein, dass ich 100 dazu schaffe und fördere, und die anderen kriegen nichts", so Wutscher.

Man wisse in der Kammer schon von regulären Bewerbern, die nun einfach auf die neue Schiene umsatteln wollten. Die Überlegung dabei: "Ich warte, bis die Karl-Nehammer-Stellen kommen, dann krieg ich 100.000 Euro, da kann ich mir aussuchen, wo ich hinkomme." Neue Ärzte brauche man aber eher in den für Ärzte weniger attraktiven Regionen, und es sei unklar, ob das in den Kriterien für die Vergabe Niederschlag finde, heißt es von der Ärztekammer.

