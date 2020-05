1. Mai ohne Aufmarsch, aber mit vielen Ideen für den Weg aus der Krise

Den waghalsigsten Auftritt an diesem 1. Mai im Corona-Ausnahmezustand dürfte Andreas Babler hingelegt haben. Der Traiskirchner Bürgermeister (SP) erklomm (gesichert) den 87 Meter hohen Schlot des früheren Semperit-Werks, um von dort aus das Industriedenkmal mit der Stärke der Arbeiterbewegung zu vergleichen.

Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler mit waghalsiger Klettertour Bild: APA

In Wien, wo der Rathausplatz, traditioneller Sammelpunkt der Mai-Aufmärsche, wegen der Corona-Sperre fast menschenleer war, zog Pamela Rendi-Wagner den festen Boden der Parteizentrale vor, um ihre Botschaft zum Tag der Arbeit zu verbreiten.

Die SP-Vorsitzende, über deren Verbleib am Mittwoch die Auswertung einer Mitgliederbefragung entscheiden wird, sah in der Corona-Krise Kernwerte der Sozialdemokratie ("Solidarität und Zusammenhalt") bestätigt. Gescheitert sei "das neoliberale, konservative Modell". Im Zuge des Wiederaufbaus forderte Rendi-Wagner die Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 55 auf 70 Prozent der Nettoersatzrate. Über eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Wochenstunden will sie "als Zielvorstellung" diskutieren. Als Solidarbeitrag von großen Krisenprofiteuren wie Amazon und Co. will die SP-Chefin zehn Prozent von deren Jahresumsatz im Land einfordern.

Video: SPÖ muss auf Maiaufmärsche verzichten

"Der Markt regelt gar nichts"

In einem Video in Spielfilmlänge, in dem fast die gesamte SP-Prominenz zu Wort kam, verwies ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian auf die Bedeutung der Sozialpartner, die etwa beim Kurzarbeitsmodell federführend gewesen seien ( "Der Markt regelt jetzt gar nichts, der Sozialstaat regelt."). Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP), der im Oktober eine Wahl zu schlagen hat, versprach: "Wir werden darauf achten, dass nicht die Bevölkerung die Zeche zahlt."

Video: Andreas Mayer-Bohusch (ORF) über die Lage der SPÖ

Die Mitglieder der türkis-grünen Regierung schwärmten am 1. Mai zu Besuchen von Werktätigen aus. Was etwa den Pflegenden im Betreuungszentrum Himberg (NÖ) eine Begegnung mit Frauenministerin Susanne Raab (VP) bescherte und Mitarbeitern am Landesgericht Wien ein Frühstück mit Justizministerin Alma Zadic (Grüne). Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) warb für Investitionen in Umwelttechnologie, Digitalisierung und Regionalisierung, um so mit der Klima- auch die Beschäftigungskrise zu lösen.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) bringt Frühstück ins Wiener Landesgericht. Bild: APA

Voll auf Konfrontation mit Türkis-Grün war ein Video mit dem FP-Duo Norbert Hofer und Herbert Kickl getrimmt. Die Regierung habe "anfangs zu spät" und dann "überzogen" reagiert. Hofer/Kickl warben für ihre "Petition gegen den Corona-Wahnsinn", die bisher 32.000 Unterstützer gefunden habe.

Wie die FP-Spitzen, die üblicherweise im Bierzelt am Linzer Urfahraner Markt schwadronieren, verzichteten heuer auch die Neos auf ihre Veranstaltung zum "Tag der Bildung". Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sah dennoch die "enorme Chance", das Bildungssystem nach der Krise zu verbessern.

Oberösterreich: Aufmarsch im digitalen Raum

Die Corona-Sperre zwang auch in Oberösterreich zum Improvisieren am 1. Mai. Die Landes-SP um Vorsitzende Birgit Gerstorfer sammelte auf ihren Social- Media-Kanälen unter „#LautZuhaus“ hunderte Videos von auf Töpfen trommelnden Genossen samt Botschaften. Eine von Gerstorfer: Steuerfreier Mindestlohn von 1700 Euro und Arbeitszeitverkürzung, weil jeder Mensch „ein Recht auf gute Arbeit hat“.

Video: Die Parteien haben ihre Botschaften zum "Tag der Arbeit" 2020 weitgehend über Social Media-Kanäle verbreitet. Die Veranstaltung der Linzer SPÖ wurde damit zu einem aufwändig gestalteten Konzertereignis.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) wich vom Hauptplatz in den digitalen Raum aus. Über seinen YouTube-Kanal machten sich 40 Künstler Gedanken über die Zukunft der Stadt. Für Luger ist dieser 1. Mai der „hoffnungsvolle Wendepunkt“ in der Bewältigung der Corona-Krise. ÖGB-Landeschef Johann Kalliauer sieht 2020 „noch viele Tage der Arbeit auf uns zukommen“. Kalliauer fordert zur Ankurbelung des Konsums einen Corona-Tausender für alle.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei der Video-Botschaft zum 1. Mai Bild: OÖN

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) dankte per Facebook-Video „allen Menschen, die mit ihrer Arbeit oder Fürsorge dazu beitragen, dass unser Land weiter funktioniert“.

Ebenfalls per Video warf Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner (FP) Türkis-Grün vor, in der Krise „dem Land Fesseln angelegt“ zu haben.