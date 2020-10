Zwölf Fälle: China testet komplette Millionenstadt

Nun wurde beschlossen, innerhalb von nur fünf Tagen alle 9,6 Millionen Einwohner der Metropole zu testen. Unmittelbar nachdem die ersten Infektionen festgestellt wurden, seien bereits über 140.000 Menschen vor allem im Gesundheitssektor getestet worden, teilte die Stadtbehörde mit.

Zuletzt wurden in China, wo die Corona-Pandemie ihren Ausgang genommen hat, nur noch importierte Infektionen aus dem Ausland gemeldet. Mit strengen Maßnahmen wie der Abriegelung von Millionenstädten, strikter Isolation und Einreisesperren hat China das Virus weitgehend unter Kontrolle gebracht. Allerdings gab es in den vergangenen Monaten wie nun beispielsweise auch in Qingdao einige lokal begrenzte Ausbrüche, die aber jedes Mal rasch wieder eingedämmt wurden. Auch in diesen Fällen waren stets Massentests angeordnet worden.

