Zwist ganz rechts: Trumps Ex-Berater Bannon will Musk "zu Fall bringen"

Was passiert, wenn ein radikaler Einwanderungsgegner und Handelsprotektionist mit einem libertären Tech-Milliardär aneinandergerät und diesen obendrein als Rassisten beschimpft? Genau dieser Konflikt spielt sich derzeit zwischen Donald Trumps zwei ehrgeizigsten Unterstützern ab.

Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege Trumps, saß vier Monate im Gefängnis, weil er den Ex-Präsidenten im Kongress durch eine Aussageverweigerung schützen wollte. Elon Musk finanzierte den Wahlkampf Trumps mit mindestens 277 Millionen Dollar.

Beide sind sich spinnefeind, wie ein Interview der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera" mit Bannon deutlich macht.

"Techno-Feudalismus"

Darin bezeichnet Bannon den selbst ernannten Freimarktverfechter Musk als eigennützigen Milliardär, dessen Agenda "nichts anderes als die Implementierung eines Techno-Feudalismus im globalen Maßstab" sei. Musks wahres Ziel sei es, "durch Reichtum mehr Macht anzuhäufen".

Der Streit zwischen den beiden Alphamännern eskalierte erstmals im Dezember über die Frage von Visa für ausländische Fachkräfte. Bannon und andere Nationalisten wie Laura Loomer beschuldigten die sogenannten "Tech Bros" im Silicon Valley, amerikanische Arbeiter durch billige ausländische Arbeitskräfte zu ersetzen.

Trump stellte sich in dem Streit auf die Seite des Tesla-Chefs. Doch instinktiv hat er mehr mit Bannon gemein. Wie dieser ist er ein Anhänger von "universalen Zöllen" und will im Amt die größte Massenabschiebung von Einwanderern ohne Papiere durchführen.

"Ich habe es mir zur persönlichen Mission gemacht, diesen Kerl zu Fall zu bringen", wettert Bannon im Gespräch mit der italienischen Zeitung über Musk. Für Bannon verkörpert Musk alles, was er an der globalistischen Elite verabscheut. Der Tesla-Chef verfolge das egoistische Ziel, "ein Billionär zu werden". Er habe keine Loyalitäten. "Er ist ein wirklich böser Mensch."

Bannon genießt mit seinem populären Podcast "War Room" erheblichen Einfluss unter Anhängern von Trumps "Make America Great Again"-Bewegung (MAGA).

"Geh zurück nach Südafrika"

"Er sollte zurück nach Südafrika gehen", erinnert Bannon in einer boshaften Anspielung an Musks Herkunft. Als Student an der Stanford University hatte Musk selbst einen fragwürdigen Aufenthaltsstatus in den USA. "Warum erlauben wir den rassistischsten Menschen der Erde – weißen Südafrikanern – überhaupt, Kommentare über die Vereinigten Staaten abzugeben?", fragt Bannon.

Die Ironie des rechten Bruderkampfs um Einfluss auf Trump entging Beobachtern nicht. Ausgerechnet der radikale Einwanderungsgegner Bannon wirft dem Libertären Musk Rassismus vor.

Der Zeitpunkt für Bannons Attacke ist heikel. Kommenden Montag kehrt Trump an die Macht zurück. An seiner Seite soll dann Musk zusammen mit dem Tech-Unternehmer Vivek Ramaswamy den "tiefen Staat" demontieren – ein Begriff, mit dem Trumps ehemaliger Chefideologe Bannon das dichte Netz aus Behörden, Ministerien und anderer Bürokratie bezeichnet hatte.

Während Bannon vor allem verbal gegen nicht gewählte Bürokraten wetterte, verspricht Musk wie das Vorbild der Libertären, der Argentinier Javier Milei, mit der Kettensäge vorzugehen. Dafür rief Trump eigens ein "Department of Government Efficiency" (DOGE) ins Leben, das unter Musks Führung zu Werke gehen soll.

Laut Recherchen der "New York Times" wird daraus keine vom Kongress finanzierte und legitimierte Institution entstehen. Eher ein Freundeskreis steinreicher Tech-Unternehmer, die weder für ihre Arbeit bezahlt werden noch etwas durchsetzen können. Sie sollen für jeweils sechs Monate in Bundesbehörden entsandt werden, um dann mithilfe von künstlicher Intelligenz Einsparpotenziale zu identifizieren.

Musk selbst hat die ursprünglichen Sparziele bereits relativiert. "Ich denke, wenn wir uns um zwei Billionen bemühen, haben wir eine echte Chance, eine zu bekommen", räumte er die Schwierigkeiten in der Praxis in einem Interview ein.

