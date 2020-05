"Zweifel und wachsende Wut bei vielen Menschen"

Deutschland hat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Bei einer Videokonferenz der 16 Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel hat man sich am Donnerstag darauf verständigt, dass Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen bundesweit wieder zugelassen werden. Zudem werden Spielplätze, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten unter Auflagen wieder geöffnet.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigten die Beschlüsse, die manchen zu wenig weit gehen: "Der Wirtschaft und den Menschen, die sich wieder nach mehr sozialen Kontakten sehnen, ist am besten geholfen, wenn man in kleinen Schritten vorangeht und wir nicht wieder zurückgehen müssen", sagte die Regierungschefin.

"Auf komfortablem Niveau"

Merkel betonte, dass die Debatte "schon auf einem komfortablen Niveau" ablaufe. In anderen EU-Staaten gebe es noch einen Lockdown. Söder ergänzte: "Geduld und Konsequenz zusammen sind der richtige Ratgeber."

Ganz anders sieht das Armin Laschet (CDU). Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der CDU-Chef und Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021 werden will, spricht sich für raschere Lockerungen aus. In einem Gastbeitrag für das Magazin "Focus" schrieb Laschet von "zunehmenden Zweifeln und wachsender Wut bei vielen Menschen, deren Leben, Familie und Beruf davon betroffen sind". Perspektivisch drohe dem Land "eine tiefe Rezession, in der Hunderttausende Menschen ihren Job verlieren", betonte Laschet und forderte: "Verantwortungsvolle Normalität heißt immer weniger Reglementierung und immer mehr Eigenverantwortung."

Merkel verteidigte Virologen

Laschet hatte zuletzt in der TV-Talkshow "Anne Will" die Virologen kritisiert: "Wenn alle paar Tage die Meinung geändert wird, ist das auch für die Politik schwierig." Merkel hat die Wissenschafter nun verteidigt: "Ich freue mich, dass Deutschland herausragende Wissenschafter im Bereich der Virologie und Epidemiologie hat, auf deren Stimme wir hören können."

Zugleich erklärte sie ihr Grundprinzip in der Corona-Pandemie: "Wenn ich etwas nicht genau weiß, kann man nicht einfach vom besten möglichen Fall ausgehen." Stattdessen gelte: Wenn man etwas nicht wisse, "sind Vor- und Umsicht das Gebot, mit dem ich am wenigsten gefährde".

