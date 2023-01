Zwei Tote und sieben Verletzte nach Messerattacke in deutschem Zug

HAMBURG. Es müssen fürchterliche Szenen in einem deutschen Regionalexpress gewesen sein: Ein Angreifer hat auf der Zugfahrt von Kiel nach Hamburg in Norddeutschland zwei Menschen getötet und sieben verletzt. Dutzende Menschen wurden Zeugen des Verbrechens, mutige Passagiere verhinderten wohl Schlimmeres.

Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich um einen staatenlosen Palästinenser, wie Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Abend sagte. Der 33-Jährige kam nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in ein Spital. "Die Hintergründe sind noch unklar, ebenso wie die Identitäten der Geschädigten." Es gab erste Hinweise, dass der mutmaßliche Angreifer geistig verwirrt sein könnte. Nach vorläufigen Erkenntnissen war er bisher nicht als Extremist aufgefallen.

Helfer hielten Täter zurück

Nach Angaben der Polizei hielten Zeugen den Angreifer fest. Demnach sei es den Helfern unmittelbar nach der Tat gelungen, den Verdächtigen zu stoppen, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Sie hätten "wohl den Täter davon abgehalten, Schlimmeres zu begehen", sagte Sütterlin-Waack und dankte denjenigen, die "so mutig" seien, sich "dem Täter entgegenzustellen". Für heute wurde eine Pressekonferenz mit Sütterlin-Waack und einem leitenden Polizeibeamten erwartet. Die Bahn richtete eine Hotline für Betroffene und Angehörige ein. Zum Zeitpunkt der Attacke waren laut einer Polizeisprecherin rund 120 Menschen in dem Zug. "Das muss ein sehr großes Chaos gewesen sein." Etwa 70 Zeugen wurden von der Polizei in einem nahe gelegenen Gasthof befragt und betreut. Die Spurensicherung war mit mehreren Kräften im Einsatz. An einem Bahnübergang mit geöffneten Schranken arbeiteten Spurensicherer in Schutzoveralls.

"All unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser furchtbaren Tat und ihren Familien", twitterte Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und sprach von einer "erschütternden Nachricht". Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach von einer schrecklichen und sinnlosen Tat, die zwei Menschen das Leben gekostet habe.

Gegen 15.00 Uhr hatte die Polizei mehrere Anrufe von Fahrgästen erhalten. Auf Benachrichtigung wurde der Zug gestoppt, worauf sich das Geschehen auf den Bahnsteig verlagert habe. Das Verbrechen ereignete sich vor der Ankunft des Zuges im Bahnhof Brokstedt, einer kleinen Gemeinde an der Bahnlinie zwischen Elmshorn und Neumünster. Nach Angaben der Bahn war der Zugverkehr zwischen Flensburg und Hamburg sowie zwischen Kiel und Hamburg mehrere Stunden beeinträchtigt.

