Zwei Kölner Bistums-Würdenträger abgesetzt

In einem Gutachten zum Umgang des deutschen Erzbistums Köln mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs sind Hinweise auf 202 Beschuldigte festgestellt worden. Bereits unmittelbar nach der Präsentation des Papiers am Donnerstag zog der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki personelle Konsequenzen. Zwei hohe Würdenträger wurden von ihren Ämtern suspendiert. Die Missbrauchsopfer waren laut Gutachten mehrheitlich Burschen. Bei 63 Prozent der Beschuldigten handelt es sich um Kleriker.

Woelki entband seinen Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und den Leiter des Erzbischöflichen Gerichts, Offizial Günter Assenmacher, wegen Pflichtverletzungen mit sofortiger Wirkung vorläufig von ihren Ämtern. Schwaderlapp bot daraufhin Papst Franziskus umgehend seinen Amtsverzicht an.

Kardinal Woelki: "Vertuschung"

Woelki sprach von "Vertuschung" in der deutschen Diözese. Der Kardinal selbst wurde in dem Gutachten entlastet. Woelki sagte, in Köln hätten sich "höchste Verantwortungsträger", darunter mit den Kardinälen Joachim Meisner und Joseph Höffner seine beiden Vorgänger, schuldig gemacht. "Sie haben nicht sanktioniert, sondern verzögert oder den Schutz der Betroffenen nicht beachtet." Es spreche Bände, dass Laien in Köln bei Missbrauchsvorwürfen immer schnell und konsequent bestraft worden seien, Priester aber nicht. Beide früheren Erzbischöfe von Köln sind bereits verstorben.

Erzbischof bietet Rücktritt an

Dem heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße werden im Gutachten des Strafrechtlers Björn Gercke elf Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen in Köln vorgeworfen. Heße war vor seiner Berufung nach Hamburg Personalchef und Generalvikar in Köln. Er bestreitet die Vorwürfe, aber: "Um Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum abzuwenden", bot er gestern Papst Franziskus seinen Rücktritt an.