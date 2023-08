Zwei Jahre Taliban: "Früher gab es keine Sicherheit, heute gibt es keine Hoffnung"

Die afghanische Hauptstadt Kabul war über viele Jahre vor allem eines: laut. Verkehr ohne Ende. Straßenhändler, die ihre Waren anpriesen. Mädchen, die kichernd aus der Schule nach Hause liefen. Abends schallte Hochzeitsmusik aus grell beleuchteten Hochzeitshallen. Auch andere Geräusche gehörten zum Alltag: Gewehrfeuer, Handgranaten oder der jähe Knall, wenn sich wieder ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. "Heute ist es viel ruhiger", erzählt der Student, der sich Enajat Najib nennt, am Telefon. "Weniger Menschen auf der Straße, weniger Frauen – irgendwie ist die ganze Energie weg."

Zwei Jahre ist es nun her, dass mit dem Abzug der internationalen Truppen und nach einer Blitzoffensive der Taliban am 15. August Kabul wieder an die militanten Islamisten fiel, als letzte Stadt des Landes. Zuvor hatten die Taliban bereits von 1996 bis 2001 in Afghanistan mit harter Hand geherrscht. Sie weigerten sich, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA den damaligen Al-Kaida-Führer Osama bin Laden auszuliefern. Die USA marschierten ein, vertrieben die Islamisten und stützten fortan die Regierung in Kabul. Bis 20 Jahre später, noch vor dem Abzug der letzten US-Soldaten, mit der Flucht des gewählten Präsidenten Ashraf Ghani alles kollabierte …

Wer heute durch Kabul geht, kann leicht erkennen, wie die Armut gestiegen ist. Auch, weil das Land mit Sanktionen belegt ist. Viel mehr Kinder als früher versuchen, auf der Straße hart gekochte Eier zu verkaufen. An viel mehr Ecken sitzen Bettler. Viele kleine Restaurants sind verschwunden.

Alle Träume sind geplatzt

Die Frauen, die unterwegs sind, sind konservativ gekleidet. Neu im Straßenbild sind Männer in weißen Kitteln, die aussehen wie Ärzte, aber keine sind: die Taliban-Offiziellen des "Ministeriums zur Förderung der Tugend und Verhütung des Lasters". Sehen sie Männer, deren Hosen oder Ärmel zu kurz geraten sind oder die keinen Bart tragen, halten sie sie an. Sie bestrafen sie nicht – noch nicht, sagt Najib.

Wenn Safia Resai an die Taliban denkt, fallen ihr als Erstes ihre geplatzten Träume ein. Als die Islamisten die Macht übernahmen, studierte die heute 23-Jährige an der Universität von Kabul Journalismus. Am liebsten wollte sie im Ausland ihren Abschluss machen und dann in den Beruf einsteigen – um, wie sie sagt, "mir selbst, meiner Familie und meinem Land zu dienen".

Heute weiß die junge Frau nicht mehr, wie ihre Zukunft aussehen soll. "Ich kann nicht tragen, was ich will. Ich kann nicht studieren. Und das tut mir weh." Ihre Landsleute seien zu gespalten, um das Land gemeinsam voranzubringen. Auch an die internationale Gemeinschaft richtet sie Vorwürfe. Die USA und ihre Verbündeten hätten Afghanistan verraten und den Taliban ausgeliefert.

Ihr Leben vor ein paar Jahren beschreibt sie so: "Wir hatten keine Sicherheit, aber Hoffnung." Heute gebe es Sicherheit, aber all ihre Hoffnung sei dahin. Weil sie als Frau keine Universität mehr besuchen kann, macht sie nun zu Hause Online-Kurse. "Wenn die Schulen und Universitäten für uns verschlossen bleiben, machen wir aus jedem Haus eine Schule und Universität."

Najib sagt, vieles unter den neuen Machthabern sei weiter im Fluss. In den Provinzen Badachschan, Laghman oder Kandahar müssten Geschäfte zu den Gebetszeiten geschlossen werden, in Kabul noch nicht. Bei den groß gefeierten Hochzeiten sei erst Live-Musik verboten worden. Nun sei ein DJ nur im Frauenbereich erlaubt, aber viele trauten sich auch dies nicht mehr. "Auch das wird sicher bald verboten." Das Tugend-Ministerium sei die wichtigste Behörde geworden.

So wie wohl auch der Taliban-Geheimdienst GDI. Journalisten treffen heute bei Recherchen oft nur eine Mauer des Schweigens. Kritiker würden verfolgt, auch Familienmitglieder unter Druck gesetzt. Es heißt, jeder kritisiere die Taliban zu Hause – aber nie auf der Straße.

Kein Machtwechsel in Sicht

Trotz der größtenteils desaströsen Lage erwartet der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig keinen baldigen Machtwechsel. "Die Taliban sitzen fest im Sattel", so Ruttig. Oppositionsgruppen, die während der ersten Herrschaft der Taliban noch breite Unterstützung in der Bevölkerung hatten, hätten sich durch Mitarbeit an der korrupten, vom Westen gestützten Regierung als unfähig erwiesen.

Die heutige Opposition schaffe es nicht, ethnische Spaltungen zu überwinden, und könne nicht auf Unterstützung aus dem Ausland hoffen. Viele Afghanen hätten nach mehr als 40 Jahren Krieg schlicht kein Interesse mehr an weiteren Kämpfen.

