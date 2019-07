"Zwei Eiserne Ladys": Pressestimmen zu EU-Topjobs

"De Standaard" (Brüssel):

"Keiner der Spitzenkandidaten, die von ihren Parteien als europäische Gallionsfiguren aufgestellt wurden, überlebte das zynische Kräftemessen, das die Verteilung der Spitzenjobs in Europa darstellt. (...) Stattdessen kam in der letzten Minute die Ersatzspielerin von Angela Merkel, Ursula von der Leyen, von der Bank. Es wirkte wie eine schlechte Imitation eines Agatha-Christie-Thrillers, in dem sich auf der letzten Seite eine bisher unbekannte böse Zwillingsschwester als Täter erweist. Deutsch, christdemokratisch, merkeltreu und weiblich waren ihre entscheidenden Trümpfe.

Die Verteilung der Macht gleicht immer einem Schlachtfeld aus fragilen Gleichgewichten, rohen Interessen, unvereinbaren Rivalitäten und persönlichen Ambitionen. Das ist nie ein schöner Anblick. Es ist normal, dass es hart zugeht, wenn 28 Länder am Tisch sitzen. Aber wenn das politische Europa auf diese Weise die Kluft zu seiner halben Milliarde Bürgern schließen will, ist es davon weit entfernt."

"La Repubblica" (Rom):

"In Europa sind nun zwei Eiserne Ladys an der Macht. (...) Von der Leyen ist ohne Zweifel die zweitmächtigste Frau in Deutschland und ist immer weniger beliebt gewesen als die erste - auch wegen Fehlern, die die Kanzlerin Angela Merkel nie gemacht hätte. Im Skandal um Neonazis in der Bundeswehr sagte sie, dass der Fisch vom Kopf her stinke. Jemand wies sie dann darauf hin, dass sie die Chefin der Bundeswehr sei. Aber nicht nur deshalb scheint von der Leyen oft übertriebene Kritik auf sich zu ziehen. Wie an allen Superfrauen, die (...) eine scharfe und sogar aggressive Sprache sprechen, scheiden sich an der neuen Präsidentin der Europäischen Kommission die Geister."

"Libération" (Paris):

"Zwei Frauen in zwei Schlüsselpositionen: Die Europäische Union hat zweifellos gerade gepunktet, indem sie bei der Aufteilung der kontinentalen Zuständigkeiten spektakuläre Fortschritte in Richtung Parität gemacht hat. Die (Europäische) Union wird auf der Weltbühne daher das angenehme doppelte Gesicht von Ursula von der Leyen und Christine Lagarde haben. Sie sind sicherlich keine linken Frauen, aber haben in ihrer bisherigen Verantwortung Kompetenz bewiesen (...). Davon profitieren die Anliegen von Frauen, das ist offensichtlich."

"La Nouvelle République" (Tours):

"Ohne jemals Ambitionen zu zeigen oder karrieristisch zu erscheinen, wird Christine Lagarde an die Spitze der Europäischen Zentralbank katapultiert und ist damit eine kleine Überraschung bei der Kandidatensuche für die Schlüsselposten der Europäischen Union. Als erste für dieses Amt designierte Frau ist sie gewissermaßen eine Pionierin. In dieser Eigenschaft hat sie mit alten Konventionen gebrochen: Die erste Frau, die die renommierte Anwaltskanzlei Baker McKenzie führte, war auch in der Präsidentschaft von Nicolas Sarkozy - mitten in der Wirtschaftskrise - Frankreichs erste Ministerin für Wirtschaft und Finanzen. Schließlich wurde sie als erste Frau Chefin des Internationalen Währungsfonds."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Die größte Verliererin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwar soll ihre Parteifreundin Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin werden, die erste Deutsche auf diesem Posten in 52 Jahren. Aber es war nicht ihre Wahl. Von der Leyen ist für Merkel eine bittere Pille, ein 'Geschenkchen' von Macron, der ihren Namen ins Spiel brachte. Von der Leyen stößt bei Merkels Koalitionspartner SPD auf heftigen Widerstand, weshalb sie sich am Dienstag bei der Abstimmung der EU-Regierungschefs als einzige enthalten musste. (...)

Am Ende haben alle 'Spitzenkandidaten' verloren (nicht nur Timmermans). Das System, bei dem der Wähler mit seiner Stimme beeinflussen kann, wer Kommissionspräsident wird, scheint begraben worden zu sein. Unter die Erde gebracht von Regierungschefs, die überhaupt nicht angetan waren von dem, was sie als Machtübernahme des Parlaments betrachteten."

