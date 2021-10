Zwei CDU-Minister verzichten auf Mandat

Mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Peter Altmaier verzichten zwei aktuelle Bundesminister auf ihr Bundestagsmandat – zugunsten von zwei Nachwuchshoffnungen.

"Nach einer solchen Niederlage muss es für die CDU Konsequenzen und Erneuerung geben", sagte Wirtschaftsminister Altmaier. "Das war mir schon am Wahlabend klar. Und dass jeder bei sich selbst anfangen muss." Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die kurze Zeit auch CDU-Vorsitzende war, und er hätten mit gutem Beispiel vorangehen wollen, "setzen aber niemand unter Druck".

Der prominente CDU-Politiker Friedrich Merz äußerte unterdessen scharfe Kritik am Verhalten der Schwesterpartei CSU während des Wahlkampfes: "2021 markiert einen Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Umgangs miteinander", schrieb er in seinem Newsletter. Was die CSU im Wahlkampf gemacht habe, "war stillos, respektlos und rüpelhaft".