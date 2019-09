Zwangspause für das Parlament: Stoppen die Richter Boris Johnson?

Hat Boris Johnson gegen die Verfassung verstoßen, als er das Parlament in die Zwangspause geschickt hat? Hat der britische Premier vielleicht sogar die Queen belogen? Vor dem Obersten Gericht in London begann gestern eine dreitägige Anhörung über den höchst umstrittenen Schritt.

Der Rechtsstreit gilt als beispiellos in der britischen Verfassungsgeschichte. Auch für die elf Richter wird es eine Herausforderung: "Es ist eine schwierige Aufgabe", sagte auch Brenda Hale, die Vorsitzende des Gerichts, zum gestrigen Beginn der Verhandlung.

Vergangene Woche hatte ein schottisches Gericht die fünfwöchige Parlamentsschließung für rechtswidrig erklärt. Nach Meinung der Richter in Edinburgh wollte Johnson die Abgeordneten im Brexit-Streit kaltstellen. Die Regierung legte gegen das Urteil Berufung ein. Zwei weitere Klagen gegen die Zwangspause, vor dem High Court in London und dem High Court im nordirischen Belfast, waren abgelehnt worden. Auch diese Entscheidungen sollen jetzt vom Obersten Gericht überprüft werden. Der Londoner High Court war der Auffassung, es handle sich um eine politische, nicht um eine rechtliche Frage. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam der High Court in Belfast.

Für Johnson ist die Sache klar: Er bezeichnet die Vorwürfe als "Humbug". Er brauche die Parlamentspause zur Ausarbeitung des neuen Regierungsprogramms. "Unsinn", antworten seine Gegner, dazu bräuchte es keine fünfwöchige Suspendierung, die längste seit 40 Jahren. Vielmehr wolle Johnson am Parlament vorbeiregieren, um seinen harten Brexit-Kurs durchzupeitschen.

Großbritannien ist eines der wenigen Länder der Welt, die keine geschriebene Verfassung haben. Auch das Oberste Gericht war erst 2005 geschaffen worden. Das macht es schwierig, das Urteil vorherzusagen. Eines steht aber fest: Sollte das Gericht Johnson rechtswidriges Verhalten bescheinigen, wird es eng. In diesem Fall, fordern seine Kritiker, müsse der Tory-Chef zurücktreten. Klammert er sich aber an die Macht, könnte die Opposition das Votum für einen Misstrauensantrag nützen.

So oder so: Entscheidet das Gericht gegen die Regierung, dürfen die Abgeordneten umgehend wieder zusammenkommen. Sie könnten dann etwa an eigenen Initiativen arbeiten, um einen Deal mit der EU zu sichern. Und sie hätten genug Zeit, weitere Vorkehrungen zu treffen, um Johnson zur Verantwortung zu ziehen – sollte sich etwa abzeichnen, dass der Premier das Gesetz gegen einen harten Brexit umgehen will.

Die obersten Richter werden vermutlich am Freitag ihr Urteil verkünden. Auf jeden Fall wird die Entscheidung grundsätzliche Fragen aufwerfen: Wie und wann können Parlament und Justiz die Regierung kontrollieren? Welchen Wert hat die Rechtsprechung der schottischen Richter? Denn auch das ist klar: Sollte das Urteil aus Schottland überstimmt werden, dürfte das der ohnehin wiedererstarkten Unabhängigkeitsbewegung weiteren Auftrieb verleihen.

Gibraltar wählt

Sechs Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU hat Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo das Parlament aufgelöst und Neuwahlen für den 17. Oktober angekündigt. Es müsse sichergestellt werden, dass eine „starke Führung“ zur Bewältigung der anstehenden Brexit-Folgen eingesetzt werde, begründete Picardo seine Entscheidung. Gibraltar ist eine Halbinsel im Süden Spaniens, auf der rund 30.000 Menschen leben. Beim Brexit-Referendum hatten sie für den Verbleib in der EU gestimmt.