Facebook geht nach den Vorwürfen der Ex-Mitarbeiterin Frances Haugen und vieler US-Abgeordneter in den Verteidigungsmodus: "Das Argument, dass wir absichtlich Inhalte fördern, um Menschen für Geld wütend zu machen, ist zutiefst unlogisch", schrieb Konzernchef Mark Zuckerberg in der Nacht auf Mittwoch auf der eigenen Plattform. Zugleich sprach er von einem "falschen Bild", das gezeichnet werde. Änderungen stellte Zuckerberg nicht in Aussicht. Zuvor hatte Haugen bei ihrer Anhörung vor dem US-Senat mehr Transparenz vom weltgrößten Internetnetzwerk gefordert. "Das Führungsteam weiß, wie man Facebook und Instagram sicherer machen kann, nimmt aber die notwendigen Veränderungen nicht vor, weil es die astronomischen Gewinne über die Menschen stellt."