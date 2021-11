Die bisher beim Weltklimagipfel im schottischen Glasgow gemachten Ankündigungen würden ausreichen, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf 1,8 Grad zu begrenzen. Das gab am Donnerstag die Internationale Energieagentur bekannt. In die Analysen hat die Agentur den Pakt zur Reduktion des klimaschädlichen Treibhausgases Methan und die neuen Nettonullziele eingerechnet. Voraussetzung ist aber, so der Chef der Behörde, Fatih Birol, die Einhaltung der Zusagen.