Zum Kompromiss verdammt

Manfred Weber ist aus dem Rennen, ein Spitzenkandidat ist es deshalb aber nicht. So lässt sich die Lage auf dem EU-Sondergipfel Sonntagabend in Brüssel beschreiben. Weber, Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), wollte als Spitzenkandidat der stimmenstärksten Partei Kommissionspräsident werden. Vor allem einer wollte das nicht: Emmanuel Macron, Frankreichs Staatspräsident. Er und eine Gruppe liberaler und sozialdemokratischer Staatsspitzen sehen Weber, der nie ein Regierungsamt bekleidet hat, als nicht geeignet an.

Macron hatte es zudem als Wahlziel bei der Europawahl bezeichnet, die Vorherrschaft der Konservativen in Brüssel zu beenden. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) musste dem Widerstand in der Runde der 28 Staats- und Regierungschefs schließlich nachgeben. Zumal nur acht Regierungen in Europa von Konservativen geführt werden.

> Video: ORF-Korrespondentin Veronika Fillitz berichtet vom EU-Sondergipfel in Brüssel über die Chancen des niederländischen Sozialdemokraten Frans Timmermans, nächster EU-Kommissionspräsident zu werden.

Das Spitzenkandidaten-Prinzip aber dürfte Merkel zur Freude der EVP-Fraktion gerettet haben, womit sie ihr den Verzicht auf Weber wohl etwas schmackhafter machen konnte. Und einen anderen Spitzenkandidaten als möglichen Kommissionschef: Frans Timmermans von den Sozialdemokraten.

Das 2014 erstmals angewendete Prinzip sieht vor, dass nur Kommissionschef werden kann, wer zuvor bei den Europawahlen als Spitzenkandidat angetreten ist. Das waren drei Personen, streng genommen sogar nur zwei: Weber und Timmermans. Letztgenannter, mehrsprachiger ehemaliger Außenminister und zuletzt Kommissions-Vize, hatte zu Beginn des Gipfels die besten Chancen.

Trostpflaster EU-Parlament?

Weber und Timmermans seien "Teil der Lösung, und das ist ganz wichtig", hatte Merkel betont. Was Beobachter so deuteten, dass Weber als Trostpflaster die Zusage erhalten könnte, nächster Präsident des Parlaments zu werden. Dies konstituiert sich am Dienstag.

Gegen Timmermans formierte sich jedoch eine Phalanx aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Die dortigen Regierungschefs, vor allem in Warschau und Ungarn, haben massiven Ärger mit dem Niederländer. Er ist als bisheriger Vizepräsident in der EU-Kommission für Rechtsstaatlichkeit zuständig und treibt die Verfahren wegen der Aushöhlung der demokratischen Grundwerte der EU massiv voran.

Für den Fall des Falles bereit stand die liberale, aber auch für die anderen Parteien durchaus tragbare Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Sie war Teil eines Führungsteams ihrer Parteienfamilie, deklarierte sich aber erst in der Wahlnacht als Spitzenkandidatin. Als potenzieller Vestager-Unterstützer gilt abermals Macron. Als er beim Gipfel eintraf, nannte er sie, aber auch Brexit-Verhandler Michel Barnier und Timmermans als geeignet.

Einstimmigkeit nicht nötig

Von den Topjobs, für die die Staatsspitzen das Vorschlagsrecht haben (Kommissionspräsident, Außenbeauftragte, Ratspräsident und EZB-Chef) müssten zwei von Frauen besetzt werden, forderte Macron. Was Vestager im Rennen hielt, aber auch Kristalina Georgiewa, ehemalige bulgarische EU-Kommissarin, die derzeit Managerin bei der Weltbank ist.

Der Gipfel muss den Vorschlag für die Juncker-Nachfolge nicht einstimmig beschließen. Nötig ist zumindest, dass 21 der 28 Staats- und Regierungschefs mit Ja stimmen. Sie müssen mindestens 65 Prozent der EU-Bürger vertreten. So wird sichergestellt, dass nicht viele kleine Länder die Mehrheitsbevölkerung Europas dominieren und umgekehrt nicht wenige Große die Kleinen gängeln können.