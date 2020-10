Zuckerbrot und Peitsche für Erdogan

Die EU wendet gegenüber der Türkei und deren Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Methode Zuckerbrot und Peitsche an. Nichts anderes bedeutet die Position, auf die sich die 27 Staats- und Regierungschefs in der Nacht auf Freitag auf ihrem Sondergipfel in Brüssel nach zähen Verhandlungen geeinigt haben. Sie stellen der Türkei einen Ausbau der Zollunion sowie "Handelserleichterungen" in Aussicht. Beides kann Erdogan angesichts der lahmenden Wirtschaft in seinem Land gut brauchen.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Erdogan an einer Lösung im Streit um die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer mitwirkt. Angesprochen werden die "illegalen Aktivitäten gegenüber Griechenland und Zypern". Sollte die Türkei jedoch weiterhin Provokationen und völkerrechtswidrige Aktivitäten setzen, so heißt es in den Gipfelschlussfolgerungen, werden Maßnahmen angedroht. Das Wort Sanktionen kommt nicht explizit vor. Da kann sich jeder wiederfinden.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die in ihrer Rolle als Ratsvorsitzende in dem Konflikt vermittelt hatte, betonte die Fortsetzung des Dialogs. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, der den Abbruch der Beitrittsgespräche mit der Türkei gefordert hatte, hob wie auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Sanktionsdrohung hervor. Und Griechenland hatte sich schon zuvor mit der Türkei auf einen Prozess der Entspannung im Erdgasstreit geeinigt. Nicht ganz so glücklich war wahrscheinlich Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis. Denn er stimmte nach wochenlanger Weigerung EU-Sanktionen gegen Weißrussland nun doch zu.

Damit gelangte die EU endlich zu der gewünschten einhelligen Haltung gegen das Regime von Alexander Lukaschenko. "Ein großer Fortschritt", wie Merkel die Lösung in der Türkei- und Weißrussland-Frage erleichtert meinte. Doch dafür musste Anastasiadis sein einziges Druckmittel aus der Hand geben, mit dem er ein hartes EU-Vorgehen gegen Ankara hatte erzwingen wollen. Die EU wirft Lukaschenko vor, die Präsidentenwahlen im August gefälscht zu haben und die Oppositionsproteste gewaltsam unterdrücken zu lassen. Die seit langem vorbereitete Sanktionsliste mit den Namen von 40 Personen aus Lukaschenkos Umfeld trat nun in Kraft. Unter anderem werden die Betreffenden mit einem Einreisverbot in die EU und mit Kontosperren belegt. Der Name von Lukaschenko selbst steht noch nicht auf der Liste.

Kurz sprach Reisewarnungen an

Am zweiten Gipfeltag sollte es um eine Stärkung des Binnenmarktes gehen. Zur Sprache kam außerhalb der offiziellen Tagesordnung dann ein Problem, das dem Funktionieren des Binnenmarktes und noch mehr einzelnen Branchen, vor allem dem Tourismus, enorm zusetzt: die wechselseitigen Reisewarnungen. Kanzler Kurz sagte, er habe das Thema zur Sprache gebracht, weil eine "europäische Abstimmung" notwendig sei. Derzeit gebe es für Einreise, Quarantäne und Tests unterschiedliche Regelungen. Die Aussprache auf dem Gipfel sei ein "Fortschritt" auf dem Weg dorthin gewesen. (via)

