"Zu spät": Kritik an Corona-Beschlüssen in Deutschland

Er hätte sich mehr und frühere Maßnahmen gewünscht, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Es sei unverständlich, dass man erst nach Weihnachten beginne. Auch nach Ansicht des Frankfurter Virologen Martin Stürmer kommen die Maßnahmen zu spät.

"Schon wieder etwas verschlafen"

"Bei der Verdopplungsrate, die Omikron an den Tag legt, ist jeder Tag wichtig", sagte er im Deutschlandfunk. Man könne der Politik durchaus den Vorwurf machen, mit dem verspäteten Treffen "schon wieder etwas verschlafen" zu haben.

Zusammenkünfte auf maximal zehn Personen beschränkt

Um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen, hatten Bund und Länder am Dienstagabend weitere Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab 28. Dezember sollen Kontakte auch für Geimpfte und Genesene auf maximal zehn Menschen beschränkt werden. Zudem verständigte man sich auf die Schließung von Clubs und Diskotheken und auf leere Ränge bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte kurz vor der Bund-Länder-Runde jedoch viel weitreichendere Maßnahmen gefordert, darunter sofortige maximale Kontaktbeschränkungen. Am Mittwoch appellierte RKI-Chef Lothar Wieler an die Menschen, Weihnachten im kleinen Kreis zu verbringen. "Das Weihnachtsfest soll nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfacht." Man müsse die Zeit vielmehr nutzen, die Dynamik aus dem Infektionsgeschehen herauszunehmen. Zudem warnte er vor einer Überlastung des Gesundheitssystems.

Auch der neue Expertenrat der deutschen Regierung hatte vor der Gefahr einer "explosionsartigen Verbreitung" der Omikron-Variante gewarnt. Am 7. Jänner trifft Kanzler Olaf Scholz (SPD) erneut die Länderchefs, um über die Pandemiebekämpfung zu beraten. Bis dahin will der deutsche Bundeskanzler eine Corona-Impfquote von 80 Prozent in Deutschland erreichen.

Mehrere Bundesländer kündigten bereits an, wegen Omikron die Kontaktbeschränkungen schon etwas früher umzusetzen. In Mecklenburg-Vorpommern etwa greifen sie schon ab dem Heiligen Abend, in Baden-Württemberg unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen, also am 27. Dezember, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte.

In Rheinland-Pfalz tritt diesen Donnerstag eine neue Corona-Verordnung in Kraft, mit der der Ausschluss von Zuschauern bei Großveranstaltungen sofort wirksam wird, teilte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) mit. Auch Clubs und Diskotheken sind dann geschlossen. Die Kontaktbeschränkung soll hingegen erst ab 28. Dezember gelten.

Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse verteidigt, zugleich aber auch härtere Schritte nicht ausgeschlossen. Zudem will er Corona-Auffrischungsimpfungen auch über Weihnachten und den Jahreswechsel im vollen Tempo vorantreiben, um die nahende fünfte Welle der Omikron-Variante zu bremsen.

Deutschland kann laut Lauterbach eine erneute Verschlimmerung der Corona-Pandemie durch die Omikron-Variante noch abwenden - auch ohne neuen Lockdown. "Da bin ich zuversichtlich." Die Bund-Länder-Beschlüsse vom Vortag beschleunigten zusätzlich das Absinken der Infektionsfälle: "Wir werden einen weiteren Rückgang der Fälle sehen, und wir werden in dieser Zeit die Booster-Kampagne fahren. "Somit versuchen wir, eine besonders schwere Omikron-Welle noch abzuwenden", sagte Lauterbach.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) schloss weitere Kontaktbeschränkungen generell nicht aus. "Wir sind jederzeit bereit, uns mit zusätzlichen Kontaktbeschränkungen auf die neue Lage einzustellen, wenn es erforderlich ist", sagte Wissing im ARD-"Morgenmagazin".

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) in Deutschland, Thomas Mertens, sprach sich mit Blick auf Omikron für umfassendere Kontaktbeschränkungen aus. Es müssten angesichts der leichten Übertragbarkeit auf jeden Fall viel, viel mehr Kontaktbeschränkungen erfolgen als derzeit üblich - und zwar "sehr schnell", sagte Mertens der "Schwäbische Zeitung".

Unterdessen sprach sich der Deutsche Ethikrat für eine Ausweitung der kürzlich beschlossenen Impfpflicht für Personal in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen auf "wesentliche Teile der Bevölkerung" aus. Dies müsse aber von einer Reihe von Maßnahmen flankiert werden, heißt es in einer mehrheitlich beschlossenen Empfehlung des beratenden Gremiums. Neben flächendeckenden Impfangeboten und ausreichend Impfstoff sollte soweit möglich der Impfstoff frei gewählt werden können. Empfohlen werden auch direkte Einladungen mit personalisierten Terminen, ein datensicheres nationales Impfregister und verständliche Information.