Zitterpartie für Italiens Regierung

Die Vertrauensabstimmungen in den beiden Kammern des Parlaments in Rom wurden Montag- und Dienstagabend zur Zitterpartie für den Premier. Auslöser der Krise war Ex-Premier Matteo Renzi, der im Streit über die Corona-Hilfen vor wenigen Tagen die beiden Minister seiner Splitterpartei "Italia Viva" zurückgezogen hatte. Damit hat die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten keine Mehrheit mehr.

In seinen Reden im Abgeordnetenhaus und im Senat warb Conte um die Unterstützung europaorientierter Kräfte. Italien, so der Premier, könne sich in den harten Zeiten der Pandemie kein Regierungsvakuum erlauben. Zugleich versprach er eine Kabinettsumbildung und eine Überarbeitung der Regierungsvorhaben.

Zugleich verurteilte er den Rückzug Renzis und deutete eine Absage an eine Rückkehr der Partei in die Regierung an. Renzi hatte zuvor durchklingen lassen, dass er sich einen Wiedereintritt in die Regierung vorstellen könne.

Die Mandatare von "Italia Viva" enthielten sich bei der Abstimmung in der Abgeordneten-Kammer. Conte erreichte daher am Montagabend eine knappe absolute Mehrheit bei der Vertrauensabstimmung. Auch gestern zeichnete sich ein ähnliches Verhalten ab. Am Abend gingen Beobachter davon aus, dass Conte 154 Senatoren-Stimmen sicher habe – im Fall der Enthaltung von "Italia Viva" würden 149 Senatorenstimmen ausreichen. Die Abstimmung war bei Redaktionsschluss noch im Gange.

Die Zustimmung für Conte dürfte auch der Angst vor Neuwahlen geschuldet sein. Das neue Parlament würde nach neuen Regeln gewählt, welche die Italiener im September per Referendum abgesegnet hatten. Dadurch wird die Zahl der Parlamentsmitglieder von aktuell 945 auf 600 schrumpfen.