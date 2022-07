Umkehrung der Verhältnisse: In der Euro-Krise brauchte Griechenland die Hilfe des Nordens, vor allem Deutschland stellte harte Bedingungen. In der Coronakrise waren es Italien und Spanien, die um Solidarität baten, die "Frugalen", inklusive Österreich, waren knauserig. Nun, in der Gaskrise, sind Deutschland und noch viel mehr Österreich wegen ihrer Abhängigkeit von russischem Gas auf die Hilfe der anderen angewiesen.