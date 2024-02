Zigtausende setzen in Hamburg Zeichen gegen rechts

Zigtausende protestierten am Sonntag in Hamburg gegen rechts.

Die Organisatoren hatten rund 30.000 Menschen erwartet. Zu Beginn der Großdemonstration, bei der ein Auftritt der Band Deichkind geplant war, nannte die Polizei noch keine Teilnehmerzahl.Hamburg. Die Veranstaltung war die dritte Großdemonstration gegen rechts in der Hansestadt seit Jänner. Auslöser für die jüngsten bundesweiten Proteste waren Enthüllungen des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in Potsdam, an dem auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der Werteunion teilgenommen hatten.

Demonstrationen gegen rechts waren am Sonntag außerdem in Berlin, Celle, Dresden, Lübeck, Trier, Kiel und Potsdam geplant. Auch in Österreich finden unter dem Motto "Demokratie verteidigen" Kundgebungen und Lichteraktionen gegen Rechtsextremismus statt.

