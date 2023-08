Ziel Italien: So viele Migranten wie während der Flüchtlingskrise 2015

Nach Italien kommen derzeit so viele Migrantinnen und Migranten wie seit Jahren nicht mehr. Die Anzahl der Ankünfte ist mittlerweile so hoch wie vor der Coronavirus-Pandemie und teils sogar höher als am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015/16. Allein im Juli 2023 kamen 23.638 Migranten in Italien an, wie das Innenministerium in Rom auf seiner Website mitteilt.

Zum Vergleich: 2015 waren es im Juli 22.846 Ankünfte, 2016 dann 23.552. Auch der Vergleich der ersten sieben Monate fällt ähnlich aus: Bis inklusive Juli kamen heuer 88.940 Migranten in Italien an, 2015 waren es im selben Zeitraum 93.540 und 2016 dann 93.774. Experten erwarten, dass bis Ende dieses Jahres die Schwelle von 200.000 Ankünften übertroffen wird.

Beinahe alle Migranten nutzen die zentrale Mittelmeerroute. Die meisten eingetroffenen Migranten stammten aus Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste), Guinea und Tunesien. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex rechnet damit, dass der erhöhte Migrationsdruck auf dieser Route in den kommenden Monaten anhalten wird. Als Grund nannte Frontex einen "harten Wettbewerb" krimineller Gruppen, die Migranten niedrigere Preise anbieten.

Überlastete Lager

Angesichts der hohen Zahl an Ankünften sind die Lager in Italien vollkommen überlastet. Im Flüchtlingslager der süditalienischen Insel Lampedusa befanden sich am Samstag 4267 Personen, das ist das Zehnfache der offiziellen Aufnahmekapazität.

Angesichts der stark gestiegenen Zahl an Geflüchteten arbeitet die italienische Rechtsregierung an einem sogenannten Sicherheitsdekret mit Maßnahmen für eine raschere Rückführung jener Menschen, die durch "gewalttätiges oder gefährliches Verhalten" aufgefallen seien. Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni will auch in jeder der 20 italienischen Regionen Zentren einrichten, in denen Migranten bis zu ihrer Rückführung festgehalten werden sollen.

Um die Rückführungen zu erleichtern, hat die Regierung mit dem Bau von Einrichtungen zur Identifizierung der angekommenen Geflüchteten begonnen. Die erste Einrichtung wird laut Innenminister Matteo Piantedosi mit 1. September im sizilianischen Hafen Pozzallo in Betrieb gehen.

Auf anderen Fluchtrouten in die Europäische Union wie etwa jener über den Westbalkan gab es heuer einen Rückgang der irregulären Grenzübertritte. Bosnien-Herzegowina strebt nach einem Kooperationsabkommen mit Europol nun die Unterzeichnung eines Statusabkommens mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex an. Das kündigte Sicherheitsminister Nenad Nesic am Dienstag nach einem Arbeitsgespräch mit Österreichs Innenminister Gerhard Karner (VP) in Wien an.

Frontex hatte seit 2019 mit allen Westbalkanländern (mit Ausnahme des nicht von allen EU-Ländern anerkannten Kosovo) sowie mit der Republik Moldau Statusabkommen geschlossen, die Einsätze von Frontex im gegenseitigen Einvernehmen auf dem jeweiligen Staatsgebiet möglich machen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper