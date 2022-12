Zentralafrikanische Republik: Gebäude der EU-Vertretung abgebrannt

Die letzten Soldaten Frankreichs verlassen die Zentralafrikanische Republik am Donnerstag

Das bestätigte der EU-Botschafter in der Zentralafrikanischen Republik, Douglas Darius Carpenter, auf Twitter. Wenige Tage zuvor hatte Frankreich seine letzten Soldaten aus dem Land mit knapp fünf Millionen Einwohnern abgezogen.

Sie waren dort an einem EU-Ausbildungseinsatz sowie einem UN-Stabilisierungseinsatz beteiligt. Als Grund für den Rückzug nannte Frankreich die Anwesenheit von russischen Wagner-Söldnern im Land. In den vergangenen Jahren hat die russische Aktivität in Bangui deutlich zugenommen.

Wenige Tage vor dem Brand der EU-Gebäude war nach russischen Angaben ein Briefbombenanschlag auf den Chef des russischen Kulturzentrums in Bangui, Dmitry Syty, verübt worden. Der bei dem Attentat schwer verletzte Syty wird in enger Verbindung mit der Wagner-Gruppe gesehen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin beschuldigte in einer von seiner Firma herausgegebenen Mitteilung Frankreich, den Anschlag verübt zu haben.

Die Zentralafrikanische Republik ist politisch instabil und eines der ärmsten Länder. Laut dem Think Tank International Crisis Group sieht Präsident Faustin-Archange Touadéra Russland und die Wagner-Gruppe als wichtigsten militärischen Verbündeten. Auch in der UN hat sich die Zentralafrikanische Republik nicht gegen Russland positioniert.

