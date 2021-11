Zeman: Weg frei für neue Regierung

Er sehe kein Problem darin, den Oppositionspolitiker Petr Fiala zum Ministerpräsidenten zu ernennen, sagte Zeman in einem Hörfunkinterview.

Es war das erste Mal, dass sich der schwer erkrankte Zeman seit der Parlamentswahl am 8. und 9. Oktober öffentlich zu Wort meldete. Der 77-Jährige war am 10. Oktober ins Krankenhaus eingeliefert und auf die Intensivstation gebracht worden. Sein Gesundheitszustand hatte zwischenzeitlich Fragen über die Machtverhältnisse in Prag aufgeworfen. Doch nun gab Zeman selbst Entwarnung: Er fühle sich gut und wolle sein Mandat bis 2023 erfüllen, sagte der tschechische Präsident.