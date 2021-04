Zeman warnt im Streit mit Russland vor "Hysterie"

In einer TV-Rede warnte der 76-Jährige am Sonntag vor "jeder Form von Hysterie". Zuvor hatte die Regierung unter Premier Andrej Babis russische Geheimdienstagenten für Explosionen in einem Munitionslager vor mehr als sechs Jahren verantwortlich gemacht. Zeman, der als großer Freund Russlands gilt, sprach von einem "Verdacht" und plädierte dafür, weitere Polizeiermittlungen abzuwarten. "Ich wünsche mir, dass für die Ermittlungen alle vorhandenen Kapazitäten genutzt werden", so der Präsident.

Bei dem Zwischenfall im Jahr 2014 in Vrbetice waren zwei Menschen gestorben. Zeman zählte zwei Ermittlungshypothesen auf: Entweder erhärte sich der Verdacht gegen Russland, oder es stelle sich heraus, dass es sich um einen Unfall beim unsachgemäßen Umgang mit Munition gehandelt habe. "Ich hoffe, dass wir die Wahrheit erfahren werden", sagte der Präsident. Er schloss auch nicht aus, dass die Affäre in Wirklichkeit ein "Geheimdienstspiel mit ernsten Folgen für unser innenpolitisches Leben" gewesen sein könnte.

Der Kreml bestreitet die Vorwürfe der Prager Regierung vehement. Prag und Moskau wiesen wechselseitig Diplomaten aus.