Zeitenwende in Chile: Gabriel Boric wird Präsident

Der Jubel in den Straßen von Santiago war groß, eine Generation hat den Politikwechsel erreicht: Gabriel Boric (35) ist nicht nur der jüngste, sondern auch der "stimmgewaltigste" Präsident in der Geschichte Chiles. Der ehemalige Studentenführer konnte bei der Präsidentenstichwahl am Sonntag insgesamt 4,6 Millionen der abgegebenen Stimmen (55,7 Prozent) auf sich vereinen.

Noch nie wählten so viele Menschen in der Andennation einen Politiker in das höchste Staatsamt. Sein konservativer Rivale Jose Antonio Kast (55), der noch im ersten Wahlgang auf Platz eins lag, kam auf nur 44,15 Prozent. Der streng katholische und erzkonservative Politiker gab sich aber als guter Verlierer. Er gratulierte demokratisch anständig und fair dem Wahlsieger. "Seit heute ist er der gewählte Präsident von Chile und verdient unseren Respekt und unsere konstruktive Mitwirkung", schrieb er auf Twitter. Später kam es sogar zu einem persönlichen Treffen. Und auch der noch-amtierende Präsident, Sebastian Pinera, sicherte seinem Nachfolger Boric umgehend die volle Unterstützung zu – ein starker Moment für die chilenische Demokratie.

Borics Wahl stellt nicht nur einen Generationenwechsel dar, sondern wird auch mit einschneidenden wirtschaftlichen Veränderungen verbunden sein. Der ehemalige Studentenführer will mehr Staat und Sozialstaat, ein besseres öffentliches Gesundheitssystem und Bildungswesen, Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr, höhere Renten und mehr. Denn trotz seines Reichtums ist Chile von einer hohen Ungleichheit geprägt. Mehr als die Hälfte der Chilenen kann sich seinen Lebensunterhalt nicht leisten. Einer der umstrittensten Pläne von Gabriel Boric betrifft die Einführung eines staatlichen Rentensystems und den Abbau der privaten Pensionsfonds, die ein wichtiges Fundament der lokalen Kapitalmärkte bilden. Reiche Personen und Unternehmen, insbesondere im für Chile wichtigen Bergbausektor, will Boric künftig stärker besteuern. Eine neue Verfassung, die den Chilenen im kommenden Jahr zur Abstimmung vorgelegt werden soll, dürfte den Wandel untermauern.

Doch viel Spielraum hat Boric nicht, um all seine Versprechen zu erfüllen. Das chilenische Wirtschaftswachstum wird sich im kommenden Jahr laut Ökonomen wieder massiv verlangsamen oder vielleicht gar zum Stillstand kommen. Weiterhin kämpft das Land mit einer hohen Inflation und hohen Kosten und wachsenden Schulden als Folge der Corona-Pandemie. Hinzu kommt, dass Chile durch monatelange Massenproteste und den darauffolgenden Wahlkampf politisch tief gespalten ist. Die Wahl von Boric ist mit hohen Erwartungen verbunden, die in der ungeduldigen Bevölkerung rasch in Enttäuschung umschlagen könnten.