Zehntausende kehren in den Norden Gazas zurück

Es sind Szenen der Freude: Erstmals seit Monaten können vor dem Krieg geflüchtete Bewohner in ihre Städte im Norden des Gazastreifens zurückkehren. Wie im Zug des Waffenruheabkommens vereinbart, öffnete die israelische Armee am Montag nach zweitägiger Verzögerung den "Nezarim-Korridor" entlang des Mittelmeeres, der den Norden vom Süden trennt.

Laut Angaben der Terrororganisation Hamas kehrten in den ersten Stunden bereits mehr als als 200.000 Vertriebene in die Regionen Gaza und Nord-Gaza zurück. Sie trugen auf ihrem Weg in den Norden des Küstenstreifens so viel Hab und Gut mit sich wie möglich, wie auf ersten TV-Bildern zu sehen war. "Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man nach Hause zurückkehrt", zeigte sich unter anderen der vertriebene Ibrahim Abu Hassera erleichtert.

Die Mehrheit der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens ist seit dem Beginn des Krieges, der durch den Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst worden war, innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht, viele von ihnen bereits mehrfach.

In die erste Erleichterung mischt sich aber auch Angst, denn die Zukunft des Gazastreifens bleibt ungewiss. Die Hamas zeigte sich nach Angaben eines ranghohen Vertreters bereit, eine andere Macht im Gazastreifen als die eigene zu akzeptieren. Sie strebe nicht an, die Kontrolle über das Gebiet zu behalten, sagte Moussa Abu Marzouk. Unklar ist aber, was für Israel in der Frage gewollt bzw. annehmbar ist.

Israels weiteres Vorgehen in der Region und die Zukunft des Gazastreifens dürfte daher auch Thema eines Treffens zwischen Israels Premier Benjamin Netanjahu und dem neuen US-Präsidenten Donald Trump sein. Israelische Medien meldeten, dass Netanjahu am Samstagabend in die USA reisen wird. Trump hatte vorgeschlagen, die Palästinenser im Gazastreifen vollständig nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln. Sowohl Ägypten als auch Jordanien wiesen den Vorstoß Trumps jedoch scharf zurück, genau wie Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas.

Acht Geiseln tot

Unklar blieb zunächst auch, wie es mit den vereinbarten Geiselfreilassungen weitergeht. Denn wie gestern bekannt wurde, sind acht der insgesamt 33 Geiseln, die in der ersten Phase des aktuellen Waffenruheabkommens zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in den kommenden Wochen freikommen sollten, nach Angaben der israelischen Regierung tot. Die Angehörigen der Toten seien informiert worden, sagte Israels Regierungssprecher David Mencer. Alle anderen sollen noch leben.

Kritisch steht es auch um die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Sie wurde zwar um drei Wochen verlängert, die Situation ist aber nach wie vor angespannt.

