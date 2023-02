Zehn Todesopfer bei Militäreinsatz im Westjordanland

Das teilte gestern das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Das israelische Militär erklärte gestern lediglich, dass es am Vormittag zu einem Einsatz in der Stadt gekommen sei. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

