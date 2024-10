Zahl der Toten bei Attentat in Tel Aviv stieg auf sieben

Ein bei dem Angriff am Dienstagabend verletzter Mann erlag am Mittwoch in der Früh seinen Verletzungen, wie das behandelnde Krankenhaus mitteilte.

Nach Polizeiangaben hatten zwei aus dem palästinensischen Westjordanland stammende Angreifer an einem Bahnhof im Stadtteil Jaffa (Yafo) Passanten mit Schüssen und Messern angegriffen. Sechs Menschen starben bei dem Angriff am Dienstagabend, 17 weitere wurden verletzt. Polizisten erschossen einen der Angreifer, der zweite wurde schwer verletzt.

Laut Polizei waren die beiden Angreifer in einen an dem Bahnhof wartenden Zug gestiegen und hatten auf Passagiere gefeuert, bevor sie zu Fuß flohen. Die israelischen Sicherheitsbehörden nahmen in der Nacht auf Mittwoch in Hebron und Jerusalem mehrere Verdächtige fest, die den Angreifern geholfen haben sollen.

Kurz vor Beginn des iranischen Angriffs

Der Angriff ereignete sich kurz vor Beginn des iranischen Angriffs auf Israel, bei dem der Iran am Dienstagabend rund 180 Raketen auf Ziele rund um Tel Aviv abfeuerte. Die meisten Raketen wurden abgefangen.

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel vor knapp einem Jahr gab es mehrere Angriffe militanter Palästinenser auf Israelis. Nach israelischen Behördenangaben wurden dabei seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres 26 Israelis getötet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.