Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Marokko auf fast 3000 gestiegen

Wie das marokkanische Innenministerium bestätigte, wurden außerdem 5530 Verletzte gezählt. Ein Großteil der Opfer sei bereits begraben. Am vierten Tag nach dem schweren Beben schwindet die Hoffnung zunehmend, noch Überlebende zu finden. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. Die marokkanische Regierung steht angesichts dieser verzweifelten Situation unter wachsendem Druck, mehr internationale Hilfe anzunehmen. Bisher "dürfen" nur Spanien, Großbritannien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate helfen.

