Zahl der Flüge aus Nahost nach Belarus verdoppelt

Die Zahl der Migranten aus dem Nahen Osten, die der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko gezielt ins Land holt, um sie umgehend weiter an die Grenzen zu den benachbarten EU-Ländern zu schicken, ist sprunghaft angestiegen. Das Regime in der früheren Sowjetrepublik habe die Zahl der Flüge aus der arabischen Welt in die Hauptstadt Minsk deutlich erhöht, berichtete die Zeitung "Welt am Sonntag" gestern.

Laut den aktuellsten Landeplänen des Flughafens Minsk seien demnach bis März 2022 wöchentlich 40 Flüge aus Istanbul, Damaskus und Dubai geplant. Diese drei Flughäfen würden derzeit am häufigsten von Migranten für Direktflüge nach Belarus genutzt, um von dort Richtung EU weiterzureisen.

Damit gebe es mittlerweile mehr als doppelt so viele Flugverbindungen aus der Region nach Minsk als noch im Winter 2019/20. Damals landeten laut dem Bericht 17 Maschinen von diesen und weiteren Flughäfen im Nahen Osten in Minsk. Diese Zahl habe sich seit Beginn der Corona-Pandemie nochmals verringert.

Derzeit würden in Belarus täglich etwa 800 bis 1000 Migranten landen, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf deutsche Sicherheitskreise weiter berichtete. Demnächst können zudem fünf weitere belarussische Flughäfen aus dem Nahen Osten angeflogen werden. Sie würden von nationalen zu internationalen Airports umgewidmet. Einer der Flughäfen liege beispielsweise nur rund 20 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt in der Stadt Grodno, hieß es.

"Die Lage an der Ostgrenze der EU ist beispiellos und von einem komplett skrupellosen, aggressiven Regime verursacht", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson gestern. "Lukaschenko ist verzweifelt, die EU geht gegen sein Regime vor und erwägt weitere Sanktionen."

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen im Nationalrat, Ewa Ernst-Dziedzic, spricht von einer "europäischen Katastrophe". Dass das Lukaschenko-Regime an einer baldigen Lösung der Krise interessiert sei, erwartet Ernst-Dziedzic, die kürzlich den Nordosten Polens besuchte, nicht: "Minsk möchte Europa zeigen, dass man Leute schickt, solange es Sanktionen gibt."