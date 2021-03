Zahl der Asylanträge in der EU auf Tiefstand seit 2013

2019 wurden mehr als 631.000 Erstanträge in der EU registriert, zur Hochphase der Flüchtlingsbewegung 2015 waren es mehr als 1,2 Millionen. Neben Deutschland wurden in absoluten Zahlen auch in Spanien (86.400), Frankreich (81.800) und Griechenland (37.900) besonders viele Anträge gezählt.

Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen die meisten Anträge hingegen in Zypern, Malta und Griechenland ein - und am wenigsten in Ungarn. Österreich lag in dieser Statistik an siebenter Stelle, Schweden an achter, Deutschland an neunter Stelle.

Die meisten Schutzsuchenden (15 Prozent) kamen erneut aus Syrien, gefolgt von Afghanistan (11), Venezuela (7) und Kolumbien (7).

