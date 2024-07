"Yes, we Kam": Wird Harris erste US-Präsidentin?

Limettengrün ist die Farbe der Hoffnung, Hintergrund des Covers des Hitalbums "Brat" (dt. "Göre") der britischen Musikerin Charli XCX – und Grundton viraler Videos, die Kamala Harris zu einer Sensation auf TikTok und anderen sozialen Medien machten. Nach ihrem kometenhaften Aufstieg zur designierten Präsidentschaftskandidatin der Demokraten fusionierte die Sängerin die Trends, indem sie verkündete: "Kamala IS Brat."

Fans mischten über Nacht den Hit "Von Dutch" mit dem Zitat einer Rede der Vizepräsidentin neu ab, in der sie eine Weisheit ihrer Mutter wiedergab. Die habe sie und ihre Schwester ermahnt, sich als Teil der Geschichte und größeren Gemeinschaft zu begreifen. Zu den Beats von Charlie XCX ist dann die Stimme der Kandidatin zu hören. "Glaubst du etwa, du bist aus der Kokospalme gefallen?"

Womit das nächste Symbol geboren war. Eine Palme ist nun das Erkennungszeichen der Anhänger Kamala Harris, die als dunkelhäutige Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners versucht, was bisher keine Frau geschafft hat: US-Präsidentin zu werden.

Herkunftsvergleich mit Obama

"Das wird historisch sein", verbreitet Ex-First-Lady Michelle Obama Optimismus, dass Harris dieses Mal die Glasdecke durchbrechen wird, die Hillary Clinton 2016 noch gegen Donald Trump zurückhielt. Gemeinsam mit Ehemann Barack hatte sie Harris auf Wahlkampf in Indiana angerufen, um sich hinter sie zu stellen.

"Michelle und ich könnten nicht stolzer sein, dich zu unterstützen", hört man in dem Videomitschnitt des Telefonats die Stimme des Ex-Präsidenten, der als erster Schwarzer im Weißen Haus Geschichte geschrieben hat. Ein großer Moment für Harris, deren Herkunft aus einer asiatisch-karibischen Familie oft mit der Obamas verglichen wird.

Das erklärt die "Yes, we Kam"-Rufe, mit denen ihre Anhänger einen alten Wahlkampfslogan des beliebtesten Politikers der Demokraten aufgriffen. Der weiß so gut wie Clinton, was Kamala als Schwarze und Frau in den kommenden Wochen erwartet: eine Barrage an offenem Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Sexismus.

"Kinderlose Katzenlady"

Nach dem Verzicht von Präsident Joe Biden und dessen Empfehlung für seine bisherige Stellvertreterin erhielt sie einen Vorgeschmack. Die Sphäre der "Make America Great Again"-Anhänger im Internet explodierte mit Ausfällen gegen die schwarze Frau. Verbreitet wird, dass die Kandidatin sich in der Politik "hochgeschlafen" habe, von jüdischen Puppenmeistern kontrolliert werde und komisch lache. Wahlweise wird sie als unfähig, extrem oder zickig dargestellt.

In wieder aufgetauchten Clips eines Interviews von Trumps "Running Mate" beleidigte J. D. Vance die Vizepräsidentin als frustrierte "kinderlose Katzenlady", die mangels Nachwuchs keinen persönlichen Anteil an der Zukunft der USA habe. Der MAGA-Führer selbst kramte sein Drehbuch aus dem Rennen gegen Clinton hervor. Wie diese beschimpfte er seine designierte Gegenkandidatin als "nasty" ("hässlich"), "gemein" und "schrecklich". "Habt ihr sie jemals lachen gesehen?", fragte er seine Anhänger. "Ich nenne sie ‚Laughing Kamala‘. Sie ist verrückt."

Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS

Ein republikanischer Stratege räumte ein, dass die Kandidatur einer starken Frau die schlimmsten Instinkte in dem 78-jährigen Trump wachrufe. Es waren vor allem Frauen, die ihn vor Gericht zur Rechenschaft gezogen haben.

Die Chefanklägerin von New York, Letitia James, machte ihn zu einem verurteilten Betrüger. Die Staatsanwältin von Atlanta, Fani Willis, klagte ihn wegen erpresserischer Verschwörung an. Die Kolumnistin E. Jean Carroll erreichte eine Verurteilung Trumps als Vergewaltiger, der mehr als 80 Millionen Dollar Schmerzensgeld zahlen muss. Nicht zu vergessen die Sex-Darstellerin Stormy Daniels, die in dem Zentrum des Schweigegeldprozesses stand, der den Ex-Präsidenten zu einem verurteilten Straftäter macht.

Hollywood-Drehbuch

Der Kolumnist Frank Bruni beobachtet mit scharfem Blick, wie Harris als ehemalige Chefanklägerin von Kalifornien sich in diese Gruppe durchsetzungsstarker Frauen einreiht. Sie habe mit Verbrechern aller Art zu tun gehabt, sagte die 59-Jährige bei ihrem ersten Besuch als Kandidatin in der Wahlkampfzentrale der Demokraten. Sie kenne "Typen wie Donald Trump" und werde "stolz meine Bilanz mit seiner vergleichen".

Bruni meint, Harris’ Kandidatur könnte aus einem Hollywood-Drehbuch entspringen. "Frauen entscheiden, was mit Trump passiert, der Frauen mit so viel Grausamkeit und Verachtung behandelt hat." Eine optimistische Sicht, die andere teilen. Allen voran Hillary Clinton, die zwar mit Abstand mehr Stimmen holte als Trump, aber die Mehrheit im Wahlleutekollegium 2016 verpasste. "Ich weiß, dass sie Donald Trump schlagen kann", schrieb sie in einem Beitrag zur New York Times. "Sie ist gut auf diesen Moment vorbereitet."

Enthusiasmus bei der Gen Z

Dass sie rund zwei Jahrzehnte jünger ist als der MAGA-Kandidat, gibt Harris die Chance, Trump als gestrig erscheinen und seine frauenfeindlichen Sprüche ins Leere laufen zu lassen – vor allem bei der Gen Z, also jungen Amerikanern, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Von denen dürfen diesmal 41 Millionen wählen. Die Hälfte davon hat einen ethnisch diversen Hintergrund, während Trumps Basis aus älteren weißen Männern abschmilzt.

Dass gerade bei der Gen Z so viel Enthusiasmus für Harris zu beobachten ist, lässt die Generationenforscherin Yalda T. Uhls von der University of California im November Verschiebungen erwarten. Diese sei mit TikTok-Filmchen, Memes und Tweets aufgewachsen. "Ich denke, das setzt sich in Stimmen um", sagt Uhls dem Guardian.

Deshalb zelebriert Team Kamala die hoffnungsgrüne Ausrufung eines "Gören-Sommers" ("Brat Summer"), der die Kandidatin mit Ironie gegen sexistische Angriffe immunisieren könnte und ihre "KHive" genannte Anhängerschaft auf die Wahl der ersten US-Präsidentin hoffen lässt. Eine Zuversicht, die sich in Sprechchören bei Kundgebungen ausdrückt: "Yes, we Kam!"

"Harris radiert Trumps Vorsprung aus"

Wer wird nächster US-Präsident? Diese Frage schien – laut den Umfragen – in den vergangenen Wochen eindeutig: Donald Trump. Der republikanische Kandidat und Ex-Präsident wirkte uneinholbar – jedenfalls für Amtsinhaber Joe Biden. Als voraussichtlich neue demokratische Kandidatin kann Vizepräsidentin Kamala Harris aber deutlich Boden gutmachen.

„Harris radiert Trumps Vorsprung aus“, titelt das Wall Street Journal unter Berufung auf eine neue Umfrage. In einem Direktvergleich gegen Biden lag Trump sechs Prozentpunkte vorn, gegen Harris sind es nur noch zwei (49 zu 47 Prozent). Wird auch der unabhängige Kandidat Robert F. Kennedy Jr. (70) abgefragt, landet Harris bei 45 Prozent, Donald Trump bei 44 Prozent. Kennedy käme auf vier Prozent, fünf Prozent der Befragten sind unentschlossen.

