Xis Lobeshymne zum 100. Geburtstag: "Chinas Erfolg hängt von der Partei ab"

Zum großen Fest anlässlich des 100. Geburtstags der Kommunistischen Partei Chinas gestern auf dem Platz des Himmlischen Friedens hat die Volksrepublik alles aufgeboten: Es gab Aufmärsche, eine Militärkapelle spielte revolutionäre Lieder wie "Sozialismus ist gut" oder "Ohne die Kommunistische Partei gäbe es kein neues China", eine Formation von Militärhubschraubern bildete die Zahl "100" am Himmel und flog mit herabhängenden Fahnen, auf denen die Losung "Lang lebe die Kommunistische Partei" stand, und Kampfjets sowie andere Flugzeuge, die blaue, gelbe und rote Farbstreifen hinter sich herzogen, donnerten über den Platz.

Staats- und Parteichef Xi Jinping, gekleidet in einen grauen Mao-Anzug, warnte in seiner Ansprache andere Staaten vor einem "Kollisionskurs" im Umgang mit China. Das Volk werde ausländischen Kräften niemals erlauben, es zu "schikanieren, zu unterdrücken und zu unterjochen", sagte Xi. Jeder, der das wagen würde, werde auf eine "große Mauer aus Stahl" treffen, die 1,4 Milliarden Chinesen geschmiedet hätten – und "sich den Kopf blutig stoßen", sagte er unter dem Jubel von 70.000 geladenen Gästen. Zugleich verwahrte er sich gegen ausländische Kritik: "Wir werden nie scheinheilige Predigten von jenen akzeptieren, die glauben, sie hätten das Recht, uns zu belehren."

Erinnerung an Steuermann Mao

Xi Jinping hatte sich mit der chinesischen Führung auf dem Balkon des Tian’anmen-Tores über dem großen Porträt des Revolutionärs Mao Tsetung am Eingang zur "Verbotenen Stadt" versammelt. Die Szene erinnerte daran, wie der "große Steuermann" an gleicher Stelle 1949 die Gründung der kommunistischen Volksrepublik ausgerufen hatte.

In seiner mehr als einstündigen Rede rief Xi auch zur Modernisierung der Streitkräfte auf: "Eine starke Nation muss eine starke Armee haben." Er wandte sich gegen "Unabhängigkeitskräfte" in dem als Teil der Volksrepublik betrachteten demokratischen Taiwan und rief zur "friedlichen Wiedervereinigung" mit der Insel auf. Niemand dürfe die Entschlossenheit Chinas unterschätzen, seine territoriale Integrität zu verteidigen. Xi Jinping unterstrich die absolute Führungsrolle der Partei. "Chinas Erfolg hängt von der Partei ab." Das Jubiläum der Partei wird überschattet von ausländischer Kritik an Chinas hartem Kurs in Hongkong, Menschenrechtsverstößen, unfairen Handelspraktiken, militärischen Muskelspielen gegenüber Taiwan oder Territorialstreitigkeiten unter anderem im Südchinesischen Meer. Die aufstrebende zweitgrößte Wirtschaftsmacht wird von anderen Ländern vielfach als Rivale oder auch Bedrohung wahrgenommen.

Grußbotschaft aus Nordkorea

In einer Grußbotschaft aus Nordkorea betonte Machthaber Kim Jong-un die "strategische Bedeutung der Beziehungen zu China". Zudem betonte Kim die Verbundenheit beider Nachbarländer durch "den Glauben an die sozialistische und kommunistische Sache". Die nordkoreanische Arbeiterpartei und die KP Chinas bildeten eine "feste Einheit". Diese Geschlossenheit werde die Freundschaft "zu einem neuen strategischen Punkt erheben, wie es die Zeit verlangt", so Kim.